'Vatreni' trenirali, a Pletikosa na mobitelu pratio U-17 vrstu. Igrači još izbjegavaju kupanje
Novinarska ekipa u srijedu je u padelu do nogu potučena od predstavnika HNS-a, za petak je najavljen revanš. A zbog finala Lige prvaka, 'vatreni' će u subotu trenirati već od 10 sati
Hrvatska nogometna reprezentacija od četvrtka je jača za osam novih imena, "vatrenima" su se priključili Duje Ćaleta-Car, Nikola Moro, Petar Sučić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Martin Baturina, Ante Budimir i Petar Musa. Tijekom petka naša će vrsta biti kompletna, stožer nestrpljivo očekuje dolazak posljednje četvorke - Modrića, Gvardiola, Kovačića i Stanišića.