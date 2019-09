'Vatreni' u centru grada: Kova školarac, stigao i Alen Bokšić

Strogi centar Zagreba. Toliko strog da ispred hotela nema parkirnog mjesta, možete se tek zaustaviti na trenutak, upaliti "sva četiri" i predati volan suputniku. Tako su stigli Bruno Petković i Dejan Lovren. Na suvozačkom mjestu djevojka, parkirali su na trenutak, izašli, a volan je preuzela djevojka.

No ostali igrači stigli su pješice. Auto su morali parkirati u jednoj od javnih garaža i potom pješice do hotela. Tako je, primjerice, stigao Mateo Kovačić. Na leđima ruksak, na glavi šilterica, Mateo je izgledao kao školarac. Prošetao se Mateo od Trga bana Jelačića do hotela Capital, a da ga, nitko od prolaznika nije ni primjetio. Stajao je tako Mateo na zebri, okružen s dvadesetak djece, jedan od njih imao je hrvatski dres, no nitko nije shvatio da pored njih stoji igrač koji je osvojio tri Lige prvaka i Europsku ligu!

- Pa gdje se baš sada tramvaj pokvari - dobacio je netko ispred hotela.

Kako tramvaj prolazi svega metar od ulaza u hotel, morate dobro pogledati lijevo i desno, da nešto ne naleti. Stajala su tako tri tramvaja ispred hotela, zaustavljen je bio promet, no, kako igrači dolaze pješke, nije im smetalo.

- Što je ovdje, što se događa? - zapitkivali su prolaznici vidjeviši objektive u centru Zagreba.

- Ozbiljno? Reprezentacija je ovdje smještena? Je li došao Modrić? Gdje je Dalić? - bila su česta pitanja.

Dalić je stigao oko 11.30, Modrića nismo vidjeli. Oko 12:20 stigao je Borna Barišić, koji ovaj vikend neće pamiti po dobrom. Naime, u Old Firmu izgubili su od Celtica 2-0. Pristojan i fin, kao uvijek, Borna je stao.

- Bok, dečki. Pitajte! - rekao je Borna.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ej, Borna, nema izjava - dobacio je zaštitar sa suprotne strane ceste, koji se drži kao da je bio u tjelesnoj straži Donalda Trumpa i Vladimira Putina.

Borna je samo pogledao i odmahnuo glavom.

- Celtic? Hm, teško je kad izgubite derbi. Nije ugodno ići sutra popiti kavu u grad. Nije da vas vrijeđaju, ali nije ugodno. Iako, konačno imamo momčad koja ove godine može srušiti dominaciju Celtica - rekao je Borna Barišić.

Na arkadi nekakva mast.

- Dobio sam latkom od Katića. Nemam šavove, stavili su mi neku mast da što prije zacijeli. Nekakav gel, tako nešto.

Trener u Rangersu mu je jedan od najboljih nogometaša svijeta, Steven Gerrard. Iako je sad trener, Gerrard se nije zapustio, pa nije, kao primjerice, Wesley Sneijder, dobio 15 kilograma u tri mjeseca.

- Ma kakvi. Da vidite kad zaigra s nama na treningu... Čudo od igrača.

Možda bi veće pojačanje bio kao igrač nego kao trener.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ha, ha... Da se mjesec dana pripremi, sto posto bi bio pojačanje. Kad god odluči zaigrati s nama, shvatite kakav je to igrač bio. Samo riječi hvale imam za njega.

Kad se Borna, na proljeće, vratio s reprezentacije ozlijeđen, Gerrard je poludio. Pisalo se svašta, da ga se želi riješiti, da je Borna odlučio na svoju ruku igrati, da se nije htio vratiti odmah... Gerrard se obrušio i na HNS.

- Pisalo se svašta, većinom neistine. Bilo je svega, ali to smo sad riješili.

U tom trenutku na zebri se pojavio i Tin Jedvaj. Kao i Kovačić, na glavi šilterica, naočale, na leđima ruksak. Ni njega nitko od prolaznika nije prepoznao. A ruku na srce, jedva smo prepoznali i Alena Bokšića. Jedan od najboljih hrvatskih napadača u povijesti stigao je pred hotel, kako bi pozdravio igrače. Brada kao, otprilike, Eric Cantona, duge raspuštene kose i desetak kilograma viška, ima danas Alen Bokšić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stajao je tako jedan od najboljih napadača koje je talijanska Serie A ikad imala, a da nitko nije ni primjetio koja igračka veličina stoji ispred njih. Dok Jurišićevom ulicom nije prošla skupina Talijana, navijači Lazija. Njih ne može prevariti brada.

- Grande Boka - doviknuli su iz auta i pokušali se zaustaviti. Nije išlo. Tramvaj je počeo trubiti.

Hrvatska reprezentacija nekad se pripremala u Sloveniji, pa su se premjestili u Draškovićevu ulicu, dva kilometra od Trga bana Jelačića. Potom su otišli u As, koji je također nekoliko kilometara od centralnog Trga. Sada su došli tik do Trga, svega 300 metara. Eh, da su prolaznici znali da pored njih na zebri stoje viceprvaci svijeta, koji su prije samo godinu dana istim tim ulicama došli na otvorenom autobusu...