'Vatreni' u društvu holivudske zvijezde. Posjetio ih Malkovich

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica su u suradnji s HNS-om organizirali promotivni događa "Croatia in the game - Tourism. Sport. Cultute. Flavors" koji se u subotu navečer održao u hotelu Aka gdje su smješteni hrvatski nogometni reprezentativci.

Događaju su nazočili ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, hrvatski reprezentativci predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, stigao je i Toni Kukoč, a bilo je tu i čitav niz partnera.

U okviru programa premijerno je prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma u kojoj glavnu ulogu ima poznati svjetski gluma hrvatskih korijena John Malkovich. I legendarni glumac stigao je u hotel Aka, družio se s igračima, poželio "vatrenima" sreću na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.