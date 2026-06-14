Obavijesti

Sport

Komentari 0
U ODABRANOM DRUŠTVU

'Vatreni' u društvu holivudske zvijezde. Posjetio ih Malkovich

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
'Vatreni' u društvu holivudske zvijezde. Posjetio ih Malkovich
Foto: Hrvoje Tironi /24sata

Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka: premijerno prikazan novi turistički film, a zvijezda je igračima poželjela sreću na SP-u

Admiral

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica su u suradnji s HNS-om organizirali promotivni događa "Croatia in the game - Tourism. Sport. Cultute. Flavors" koji se u subotu navečer održao u hotelu Aka gdje su smješteni hrvatski nogometni reprezentativci.

Događaju su nazočili ministar turizma i sporta Tonči Glavina, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, predsjednik HNS-a Marijan Kustić, hrvatski reprezentativci predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem, stigao je i Toni Kukoč, a bilo je tu i čitav niz partnera. 

U okviru programa premijerno je prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma u kojoj glavnu ulogu ima poznati svjetski gluma hrvatskih korijena John Malkovich. I legendarni glumac stigao je u hotel Aka, družio se s igračima, poželio "vatrenima" sreću na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Pregovori oko Vuškovića dobili novi zaplet, Kek vratio miljenika u Rijeku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pregovori oko Vuškovića dobili novi zaplet, Kek vratio miljenika u Rijeku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026