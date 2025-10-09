'Vatreni' za Dalića po prvi put u Češkoj: Mundijal za 'stotku'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će prvi put u povijesti zaigrati u Češkoj. Izabranici Zlatka Dalića sjajno su počeli kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a "vatreni" svoje "muke" mogu večeras završiti u Češkoj i do ljeta se mirno pripremati za još jedno veliko natjecanje.

Naši su nogometaši u sjajnoj situaciji, u četiri dosadašnje utakmice imaju maksimalnih 12 bodova, uz dojmljivu gol-razliku 17-1. Hrvatska je već jedanput "riješila" Češku, današnjeg suparnika svladala je na osječkoj Opus Areni visokih 5-1. I dala Česima jasnu poruku, pokazala tko je kvalitetniji u sudaru ove dvije momčadi.

Zlatko Dalić večeras će po 100. put voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, u Pragu ujedno može izboriti peto veliko natjecanje s "vatrenima". Najdugovječniji hrvatski izbornik donio nam je dvije svjetske medalje, srebro iz Rusije 2018. i broncu iz Katra 2022. godine, na Euru 2020. godine (koje je zbog pandemije koronavirusa igrano 2021.) "vatreni" su zapeli u osmini finala, bolja je u produžecima bila Španjolska. Jedini ozbiljniji kiks naši su reprezentativci napravili prošlog ljeta, kad su na Europskom prvenstvu u Njemačkoj natjecanje završili u skupini.

Hrvatska ni pobjedom u Pragu ne bi teoretski izborila nastup na Mundijalu koji će dogodine biti u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali to bi bilo to. Našim bi nogometašima u dva domaća ogleda (Gibraltar i Farski Otoci) te na gostovanju u Crnoj Gori dovoljan bio i tek poneki bod. Hrvatska i Češka u povijesti su se susretale pet puta, "vatreni" su do sada ostvarili dvije pobjede i tri remija. Ali Hrvatska nikad nije gostovala u Češkoj. Tih pet dvoboja odigrano je u Casablanci (1-1, pobjeda na penale), Puli (4-2), St. Etienneu (2-2), Glasgowu (1-1) i Osijeku (5-1).

Dalić ima određenih problema s početnim sastavom, ali na to smo se već naviknuli u ovim kvalifikacijama. Uostalom, Mateo Kovačić u pohodu na Svjetsko prvenstvo 2026. nije još odigrao niti minute, Joško Gvardiol samo je jedanput bio na terenu. Baš u Osijeku protiv Čeha. Hrvatski izbornik najveće muke ima na desnom boku, gdje su zbog ozljeda izvan stroja Josip Stanišić i Josip Juranović, daleko od prave forme je i Mateo Kovačić (bit će na klupi); a neki važni igrači poput Lovre Majera, Luke Sučića ili Martina Baturine još nisu u idealnoj formi.

Svejedno, Hrvatska i bez toliko snažnih karika ima sjajnu momčad, dovoljno kvalitete i iskustva za pobjedu u Pragu. Luka Modrić igra u fantastičnoj formi, u "stare iskusnjare" poput Perišića i Kramarića nikad nismo ni sumnjali, Mario Pašalić igra vrlo dobro u Atalanti, Joško Gvardiol je u zadnja dva nastupa imao i dvije asistencije. Petar Sučić lijepo se snašao u Interu...

Budite sigurni, Luka Modrić i društvo danas će biti prilično nabrijani. Naši senatori, dečki koji su prošli toliko toga s aktualnim izbornikom, žele pobjedu u Pragu, žele Daliću za "stotku" osigurati Svjetsko prvenstvo 2026. I onda zajedno profeštati, početi slavlje i "team-building" koji će se u nedjelju nastaviti pobjedom protiv Gibraltara. Hrvatska je dobra, Hrvatska je prava. Svi vjerujemo kako će preko Čeha osigurati Mundijal. Za sve svoje navijače i - Zlatka Dalića. Zaslužio je...