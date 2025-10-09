Obavijesti

Sport

Komentari 13
ČEŠKA - HRVATSKA (20.45)

'Vatreni' za Dalića po prvi put u Češkoj: Mundijal za 'stotku'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
'Vatreni' za Dalića po prvi put u Češkoj: Mundijal za 'stotku'
Moskva: Slavlje hrvatske nogometne reprezentacije nakon pobjede nad Engleskom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zlatko Dalić po 100. put će voditi hrvatsku reprezentaciju, a danas praktički može osigurati peto veliko natjecanje s 'vatrenima'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će prvi put u povijesti zaigrati u Češkoj. Izabranici Zlatka Dalića sjajno su počeli kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a "vatreni" svoje "muke" mogu večeras završiti u Češkoj i do ljeta se mirno pripremati za još jedno veliko natjecanje.

Naši su nogometaši u sjajnoj situaciji, u četiri dosadašnje utakmice imaju maksimalnih 12 bodova, uz dojmljivu gol-razliku 17-1. Hrvatska je već jedanput "riješila" Češku, današnjeg suparnika svladala je na osječkoj Opus Areni visokih 5-1. I dala Česima jasnu poruku, pokazala tko je kvalitetniji u sudaru ove dvije momčadi.

IDEMO PO POBJEDU! Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska

Zlatko Dalić večeras će po 100. put voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, u Pragu ujedno može izboriti peto veliko natjecanje s "vatrenima". Najdugovječniji hrvatski izbornik donio nam je dvije svjetske medalje, srebro iz Rusije 2018. i broncu iz Katra 2022. godine, na Euru 2020. godine (koje je zbog pandemije koronavirusa igrano 2021.) "vatreni" su zapeli u osmini finala, bolja je u produžecima bila Španjolska. Jedini ozbiljniji kiks naši su reprezentativci napravili prošlog ljeta, kad su na Europskom prvenstvu u Njemačkoj natjecanje završili u skupini.

Hrvatska ni pobjedom u Pragu ne bi teoretski izborila nastup na Mundijalu koji će dogodine biti u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali to bi bilo to. Našim bi nogometašima u dva domaća ogleda (Gibraltar i Farski Otoci) te na gostovanju u Crnoj Gori dovoljan bio i tek poneki bod. Hrvatska i Češka u povijesti su se susretale pet puta, "vatreni" su do sada ostvarili dvije pobjede i tri remija. Ali Hrvatska nikad nije gostovala u Češkoj. Tih pet dvoboja odigrano je u Casablanci (1-1, pobjeda na penale), Puli (4-2), St. Etienneu (2-2), Glasgowu (1-1) i Osijeku (5-1).

Pokretanje videa...

Dan kad je Dalić postao izbornik Hrvatske: 'Zvali su me iz HNS-a, rekao sam da nemam šanse...' 01:19
Dan kad je Dalić postao izbornik Hrvatske: 'Zvali su me iz HNS-a, rekao sam da nemam šanse...' | Video: 24sata Video

Dalić ima određenih problema s početnim sastavom, ali na to smo se već naviknuli u ovim kvalifikacijama. Uostalom, Mateo Kovačić u pohodu na Svjetsko prvenstvo 2026. nije još odigrao niti minute, Joško Gvardiol samo je jedanput bio na terenu. Baš u Osijeku protiv Čeha. Hrvatski izbornik najveće muke ima na desnom boku, gdje su zbog ozljeda izvan stroja Josip Stanišić i Josip Juranović, daleko od prave forme je i Mateo Kovačić (bit će na klupi); a neki važni igrači poput Lovre Majera, Luke Sučića ili Martina Baturine još nisu u idealnoj formi.

Svejedno, Hrvatska i bez toliko snažnih karika ima sjajnu momčad, dovoljno kvalitete i iskustva za pobjedu u Pragu. Luka Modrić igra u fantastičnoj formi, u "stare iskusnjare" poput Perišića i Kramarića nikad nismo ni sumnjali, Mario Pašalić igra vrlo dobro u Atalanti, Joško Gvardiol je u zadnja dva nastupa imao i dvije asistencije. Petar Sučić lijepo se snašao u Interu...

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Budite sigurni, Luka Modrić i društvo danas će biti prilično nabrijani. Naši senatori, dečki koji su prošli toliko toga s aktualnim izbornikom, žele pobjedu u Pragu, žele Daliću za "stotku" osigurati Svjetsko prvenstvo 2026. I onda zajedno profeštati, početi slavlje i "team-building" koji će se u nedjelju nastaviti pobjedom protiv Gibraltara. Hrvatska je dobra, Hrvatska je prava. Svi vjerujemo kako će preko Čeha osigurati Mundijal. Za sve svoje navijače i - Zlatka Dalića. Zaslužio je... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'
VELIKI BORAC

Potresne riječi Ivana Klasnića: 'Tko zna koliko ću još živjeti'

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Klasnić proživljava agoniju od 2005. godine kada su liječnici dijagnosticirali da mu je bubreg oštećen. Bio je na čak tri transplantacije, a kobnu pogrešku napravio je liječnik Werdera
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025