Vatrogasac iz BiH bit će kao kod kuće: Stižu 2 autobusa navijača

Trnci me prolaze, osjećam kako mi struji kroz tijelo, govorio je mladi Fran Luka Đurić (19) nakon što je popio tri gutljaja vode, a trener Bernard Ban upozorio ga je da ne pretjeruje.

- Sad idemo nešto i 'hasati' - samo je odgovorio nasmijani Fran koji je na vagi imao ravna 63 kilograma koliko je i dogovoreni catchweight protiv neugodnog Portugalca Leandra Gomesa (19, 2-1) na FNC 8 priredbi.

Dan prije mečeva, 10 sati ujutro zlatni su trenuci za mnoge borce Fight Nation Championshipa. Znaju da tad staju na vagu, a pokaže li zadovoljavajući broj kilograma za meč, mogu popiti dugo željeni shake ili vode. čisto da tijelu pokažu da nisu zaboravili na njega, već samo odradili što se mora. Dok neki iskorištavaju vrijeme i skidaju sve do 12 sati, oni koji su to već odradili stižu prvi.

Tako su Shota Betlemidze (41, 14-2-1) i Luka Giorgadze (22, 4-1) stigli prvi i izmijenili jedan poljubac u obraz, očito je to neki običaj u Gruziji kao što se to kod nas radi dva puta. Luka Vargović (27, 1-0) pak je dobio 'po prstima' od trenera Bana da ne pretjeruje s vodom kako ne bi došlo do problema. Svi su borci odmah s vage pohrlili različitim miksevima za rehidraciju, a opušten je bio vatrogasac iz Maglaja Selver Mahmić (25) koji je znao da je već sve obavio.

Sponzora na majici nije nedostajalo, a dok u Bosni i Hercegovini gotovo svi pratitelji borilačkih sportova znaju za ovog Maglajca, sad se sprema pokazati i na velikoj sceni.

- Ma ispratili su me jučer, prolili su vodu za mnom. Imam veliku podršku, iz Maglaja stižu dva autobusa, a takvu sam i pjesmu izabrao. Bit će super atmosfera i za sve ću im to vratiti u kavezu, a onda zajedno idemo i dalje - rekao nam je Mahmić.

Iako mu to nije prvo skidanje kilograma, srpski borac Ognjen Babić (21) je na 77.5 kilograma skinuo s početne kilaže od 92 kg. Sigurno će do meča vratiti dosta, a ovaj borac sa 17 amaterskih pobjeda u nizu polako uči za odlazak u profesionalce s obzirom na to da mu je ovo prvi profesionalni meč. A onome koje je ovo skidanje kilograma kao 'odlazak u dućan' je svakako legenda regionalne i hrvatske MMA scene Ivica 'Terror' Trušček (39, 41-37). Došao, stao na vagu, popio vode i krenuo po dijete u školu prije nego se vrati u Zagreb.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Dok su drugi jeli i polako vraćali kilograme, na putu je iz Pule bio još Tonči Peruško (33, 9-10) iz pulskog Trojan Teama u sigurnim rukama trenera Zelga Galešića. Puležani su došli u hladnije krajeve pa je prvi maneken organizacije ponio i jaknu, a iako su morali prilagoditi outfite, jedno je bilo kao i uvijek - Zelgovi borci ne padaju na vagi.

