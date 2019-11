Vatrogasac koji je tješio Perića: Nikad nisam bio tako potresen

Uskoro će u mirovinu, a Dinamo mu je priuštio utakmicu za pamćenje do kraja života. Remi sa Šahtarom 3-3 Franjo Kelbas (65), voditelj osiguranja DVD-a Maksimir na utakmicama Dinama, pamtit će po tome da je prvi tješio dinamovce nakon izgubljena dva boda.

Dino Perić došao je utučen do reklame, sjeo i prekrio lice dresom.

- Bilo mi je teško gledati ga takvog, znam da trebam suzdržati emocije, ali mi to sve proživljavamo s njima, ja evo, već 30 godina - prepričava nam vatrogasac koji je pokušao utješiti utučenog dinamovca.

- Rekao sam mu: 'Nije svijet propao, opet ćemo se svi skupa veseliti vašim pobjedama. Digni glavu, nije sve tako crno'.

Perić mu, priča Franjo za 24sata, nije ništa odgovorio.

'Zvezda i Partizan me nisu ovako potresli'

Rođeni 'Zagrepčanec' je veliki navijač Dinama od malih nogu, a uz to i živi nedaleko od Maksimira. Na Bjeličine je dečke, kaže, ponosan.

- Gledam ih cijeli život, a evo već 30 godina ne propuštam utakmicu. Teško je, zbog posla ne smijem pokazati emocije, a kad loše krene želudac me probada. Kad je dobro onda srce lupa, ne znam kako da to objasnim, ali znate... - iskreno nam opisuje svoje praćenje "modre" momčadi. One, kakvu tvrdi, nije vidio nikada do sada. Zato mu je utakmica protiv Šahtara bila do sada najteža za gledati i proživjeti.

- Bio sam i na onoj neodigranoj utakmici protiv Zvezde (13. svibnja 1990.), možete me vidjeti na snimkama. Bio sam u službenoj funkciji, a od te sam se utakmice i više približio klubu. Kada to doživite, kada doživite i 5-0 protiv Partizana, to ne zaboravljate. Vezan sam za ovaj klub - govori nam vatrogasac pred umirovljenjem.

- Ova utakmica me posebno potresla i to kao nijedna druga, čak niti te davne, legendarne. Znate tašto? Zato što opet vidim Zagreb koji diše za plavim plućima, a ovi dečki se bore za klub kako već dugo nije nitko - priča nam Franjo, ali ne boji se da će ovaj remi pokolebati Bjelicu i njegove dečke.

'Dobit ćemo Atalantu, a nije ni City nemoguć'

- Ma ja vjerujem Bjelici, a vjerujem i tim dečkima. Mislim da ćemo pobijediti Atalantu, a čak bi i City mogao pasti pred ovim navijačima, ovom publikom. Ova ekipa ima karakter, volju i dušu. Siguran sam da mogu napraviti sve što požele - srčano, navijački, nam govori strastveni dinamovac.

Javne skupove osigurava još od prve Univerzijade (1987.) u Zagrebu, a iako ga često oduševe, sinoć je kaže bio posebno ponosan na navijače.

- Što da vam kažem. Nije bilo baklji, nije bilo nereda, ružnih povika. Imam već iskustva, prošao sam puno toga na Maksimiru, no ovo sinoć... Stvarno me čini ponosnim - zaključio je Franjo Kelbas.

Vatrogasac koji će biti tu i u nedjelju protiv Rijeke, opet se radovati i plakati s Dinamom, kada umjesto 30.000, nažalost, bude možda 3000 navijača. On će i dalje znati reći koju lijepu riječ svojim miljenicima, jučerašnjim pognutim glavama s travnjaka pružit će utjehu:

- Ajde, dečki, nije još gotovo!