Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOVA DO KROVA

Vau, koja cifra! Alcaraz osvojio US Open i uzeo silne milijune...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Vau, koja cifra! Alcaraz osvojio US Open i uzeo silne milijune...
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Carlos Alcaraz pobijedio je Jannika Sinnera i uzeo svoj drugi US Open. Španjolac je za osvajanje dobio oko pet milijuna dolara, a Forbes je objavio da je on najbogatiji tenisač u 2025. godine

Čudesni Carlos Alcaraz osvojio je US Open i tako dodao još jedan trofej u svoju vitrinu. Također, od ponedjeljak je i prvi reket svijeta te je i tamo svrgnuo Talijana s trona. Uz sve ovacije, aplauze i slavu, Alcaraz je dobio ogromnu svotu novaca, a u 2025. nitko nije zaradio više od Španjolca u svijetu tenisa.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey

Alcaraz je bogatiji za pet milijuna dolara, koliko je iznosila nagrada za osvajanje Grand Slama na američkom tlu. Poraženi Jannik Sinner će isto biti sretan kada pogleda bankovni račun jer je i on dobio lijepu svotu, koja je ipak duplo manja od Alcarazove zarade (oko 2,5 milijuna dolara). Časopis Forbes je objavio da je Alcaraz u 2025. godini od tenisa zaradio oko 13,8 milijuna dolara, što je uvjerljivo najviše u tenisu ove godine, a u posljednjih 12 mjeseci zaradio je nevjerojatnih 48,8 milijuna uključujući sve prihode te je i po tome prvi tenisač svijeta.

Čini se kako će Alcaraz jako dugo dominirati svjetskim "šljakama", travnatim i tvrdim terenima, a zarada će samo rasti. Stigao je do šeste Grand Slam titule, druge na US Openu i samo mu je nebo granica. Za sada se čini kako ga ozbiljnije može ugroziti samo Sinner te će njihovo rivalstvo obilježiti novu eru tenisa.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!
NOVI KUT SNIMKE

VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!

Pojavila se nova snimka incidenta na FNC-u u Areni. Dok zaštitari pokušavaju savladati borca Abrahama Area, jedan čovjek u odijelu mu nogom gazi na glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025