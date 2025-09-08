Vau, koja cifra! Alcaraz osvojio US Open i uzeo silne milijune...

Čudesni Carlos Alcaraz osvojio je US Open i tako dodao još jedan trofej u svoju vitrinu. Također, od ponedjeljak je i prvi reket svijeta te je i tamo svrgnuo Talijana s trona. Uz sve ovacije, aplauze i slavu, Alcaraz je dobio ogromnu svotu novaca, a u 2025. nitko nije zaradio više od Španjolca u svijetu tenisa.

Foto: Mike Frey

Alcaraz je bogatiji za pet milijuna dolara, koliko je iznosila nagrada za osvajanje Grand Slama na američkom tlu. Poraženi Jannik Sinner će isto biti sretan kada pogleda bankovni račun jer je i on dobio lijepu svotu, koja je ipak duplo manja od Alcarazove zarade (oko 2,5 milijuna dolara). Časopis Forbes je objavio da je Alcaraz u 2025. godini od tenisa zaradio oko 13,8 milijuna dolara, što je uvjerljivo najviše u tenisu ove godine, a u posljednjih 12 mjeseci zaradio je nevjerojatnih 48,8 milijuna uključujući sve prihode te je i po tome prvi tenisač svijeta.

Čini se kako će Alcaraz jako dugo dominirati svjetskim "šljakama", travnatim i tvrdim terenima, a zarada će samo rasti. Stigao je do šeste Grand Slam titule, druge na US Openu i samo mu je nebo granica. Za sada se čini kako ga ozbiljnije može ugroziti samo Sinner te će njihovo rivalstvo obilježiti novu eru tenisa.

