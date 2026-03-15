Obavijesti

Sport

Komentari 1
PREOKRET PROTIV ROME

Važna pobjeda Coma! Baturina bio sjajan, igrao cijelu utakmicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Važna pobjeda Coma! Baturina bio sjajan, igrao cijelu utakmicu
Foto: Ciro De Luca

Hrvatski nogometaši briljirali u pobjedi Coma nad Romom! Smolčić kreirao pobjednički gol, Como skočio na četvrto mjesto Serie A i bori se za Ligu prvaka

Hrvatski nogometaši Ivan Smolčić i Martin Baturina odigrali su čitavu utakmicu za Como koji je 2-1 domaćom pobjedom protiv Rome skočio na četvrto mjesto na ljestvici talijanskog prvenstva, a Smolčić je sudjelovao i u akciji za pobjednički gol.

Serie A - Como v AS Roma
Roma je povela preko Malena (7-11m), ali su Douvikas (59) i Diego Carlos (79) u nastavku preokrenuli. Kod drugog gola je Smolčić pucao sa 10-ak metara, vratar Rome Svilar je uspio kratko odbiti, ali samo na nogu Diega Carlosa. Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma.

Četvrti Como sada ima 54 boda, jedan više od petog Juventusa, a tri više od šeste Rome. Vodi Inter sa 68 bodova, osam manje uz utakmicu manje ima drugi Milan.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO Olimpijska prvakinja zna trčati, ali zaboravlja grudnjak
GLAMUROZNA KEELY

FOTO Olimpijska prvakinja zna trčati, ali zaboravlja grudnjak

Znamo je kao jednu od najboljih atletičarki na svijetu, a ako je ikada razmišljala o novoj karijeri, ona manekenska bila bi idealna. Keely Hodgkinson zablistala je na dodjeli nagrada 'Brit Awards'
VIDEO Livaja otvoreno o ozljedi, Garciji i novom ugovoru: 'Već sam tri puta sve dogovorio...'
NAKON LOKOMOTIVE

VIDEO Livaja otvoreno o ozljedi, Garciji i novom ugovoru: 'Već sam tri puta sve dogovorio...'

Hajduk je pobijedio Lokomotivu 2-1 i tako smanjio razliku za Dinamom na 10 bodova. Marko Livaja zabio je gol, što mu je jubilarni 100. u dresu Hajduka, a i asistirao je Rebiću. Bio je najbolji igrač na terenu, a nakon utakmice osvrnuo se na igru, na svoj 100. gol za klub. Komentirao je ozljedu, Gonzala Garciju i novi ugovor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026