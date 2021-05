Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija trijumfirala je nad Šveđanima 3-1 u Zadru u skupini A kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Hrvatski izbornik Emanuele Zanini u odnosu na susret protiv Nizozemske na klupi je ostavio srednjeg blokera Ivana Mihalja, koji je dobro odradio taj prvi susret, i u igru uveo od početka Sandra Dukića.

Jako, angažirano i motivirano su krenuli Hrvati od prvog seta, odlijepili se kod 10-7 i od tada kontrolirali susret, sve do kraja, do 25-18. I kada se očekivalo da će nastaviti u istom tonu, hrvatski su odbojkaši prestali biti agresivni i prepustili Šveđanima da vode igru. A on su samo uzeli ponuđeno, poveli s 10-7, ali i 13-7, što je natjeralo Zaninija na minutu odmora. Da bi se ponovno vratili u pozitivu, hrvatski su odbojkaši morali ponovno ubaciti u višu brzinu, a tu je prednjačio korektor Leo Andrić. Nema panike, izbornik je miran, vjeruje prvoj postavi, i oni mu to vraćaju, najprije izjednačenjem na 17-17, pa vodstvom od 21-17, do krajnjih 25-20. Nakon prva dva seta i statistika dosta toga kazuje: izjednačen blok 6-6, izjednačeni po as servisima 2-2, ali Hrvati u velikom plusu što se poena u napadu tiče (34-16) i minusu po greškama, 14 poklonjenih poena darovali su gostima, a primili ih tek 8.

Šveđanima je jasno da porazom gube sve nade i prije drugog turnira, pa pritišću od početka trećeg seta, u koji Hrvatska ponovno ulazi nekako mlako. Igra se poen za poen, no napad ne funkcionira na razini prvog seta, pa Zanini kod 7-9 umjesto prvog organizatora igre Tsimafeija Zhukouskog uvodi Bernarda Bakonjija, suparnicima nedovoljno poznatog tehničara. Igra Hrvatske se donekle stabilizirala, ponovno se vraćaju u egal (11-11), vode sa 17-16, ali Šveđani su odlučili pokazati sve što znaju, pojačali su igru u obrani gdje love gotovo svaku loptu. Kod 17-18 izbornik ponovno vraća kapetana Zhukouskog, a u igri je i Ivan Raič umjesto Lea Andrića, no nije išlo, set je sa 22-25 otišao na stranu Šveđana.

U četvrtom setu Zanini ponovno starta sa standardnom postavom, Zhukouski tehničar, Andrić korektor, primači-pucači Šestan i Sedlaček, srednji blokeri Nikačević i Dukić i libero Šarčević. Vjerojatno su do sada ispucali svoju kvotu neforsiranih pogrešaka Hrvati (23 u prva tri seta) pa sada igra izgleda puno bolje i tečnije, na razini sjajnog prvog seta, što rezultira vodstvom od 8-5. Šveđani prilaze na samo poen razlike, Zanini u igru umjesto Dukića uvodi mladog Tomislava Mitrašinovića, a Hrvatska opet odlazi u sigurnije vode (14-10). Ne zadugo, jer sve nekako ide u serijama, od time outa Šveđana do time outa Hrvatske protekla su 4 poena i ponovno je na semaforu izjednačenje (14-14). Novu minutu odmora traže Šveđani kod 19-15, nova serija Hrvatske, u igri je i drugi libero Pervan, a Mitrašinović blokira za mirnijih 21-15. Do kraja su rutiniranom igrom hrvatski reprezentativci set priveli kraju za 25-19 i konačnih 3-1 u setovima.

Teška je iznimno ova skupina A kvalifikacija za Europsko prvenstvo odbojkaša, teška i neizvjesna, k tome i nezgodna, jer se tu nalaze samo tri reprezentacije od kojih prvak ide direktno na EP.

Nizozemci su u prva dva dana sakupili dvije pobjede, 3:1 protiv Hrvatske i 3:0 protiv Švedske. Sljedećeg vikenda na drugom turniru kojem su domaćini Nizozemci saznat će se putnik na smotru 24 najbolje momčadi Starog kontinenta.

Krunoslav Nikačević, pouzdani srednji bloker reprezentacije, nakon utakmice je rekao:

- Nakon nesretnog poraza od Nizozemaca u prvoj utakmici, gdje smo pokazali dobru igru u prva tri seta, gdje je rezultat mogao otići i na našu stranu, trebalo se sabrati i pripremiti dobro za utakmicu sa Šveđanima. Dobro smo ih skautirali, no i ova je utakmica imala svojih uspona i padova. Stizali smo veliki minus u drugom setu, i stigli, i to ponajviše zato što smo glavom bili duboko unutra, u meču. Sve je na kraju dobro rezultiralo pobjedom i osvajanjem tri boda. Veselimo se idućem vikendu i ponovno utakmicama s Nizozemcima i Šveđanima.

Filip Šestan, nezamjenjiv na poziciji primača-pucača, dodao je:

- Teška utakmica u kojoj smo nepotrebno izgubili taj treći set, možda zato što smo ih čak malo i podcijenili nakon vodstva od 2-0 u setovima. Ali, na kraju je najvažnije da smo uzeli sva tri boda koja će nam sigurno biti važna u nastavku kvalifikacija.

Ivan Raič, iskusni korektor hrvatske reprezentacije s najdužim stažom uz Zhukouskog, rekao je:

- Nakon poraza od Nizozemske ovo je bio jako važan meč za nas, koji smo morali dobiti. Šveđani su se pokazali kao kvalitetan suparnik, bila je dobra utakmica, no mi smo ipak pokazali više znanja i karaktera i na kraju zasluženo pobijedili.