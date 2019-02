Vazquez razočaran: Igrali smo bolje i imali više šansi od Barce

Možda se ovo čini kao dobar rezultat, no započeli smo utakmicu jako dobro i mogli smo zabiti i drugi pogodak, rekao je direktor Real Madrida Emilio Butragueno.

Real Madrid i Barcelona remizirali su u El Clasicu 1-1, a iako se Butragueno baš i ne slaže, neki igrači ipak smatraju kako je remi na kraju pošten rezultat:

- Neriješen rezultat pošten je. Bilo je prilika za obje momčadi da uzmu utakmicu, a uzvrat je 50% iako su oni domaća momčad - rekao je Sergio Busquets, a s njim se složio i vratar Reala Keylor Navas.

- Obje momčadi imale su opcija, no 1-1 ne znači puno jer smo htjeli pobijediti.

Navas i nije baš oduševljen minutažom u Madridu, no i dalje želi nositi bijeli dres:

- Ostajem ovdje zbog svoje obitelji. Uživati i dati sve za ovaj dres, to je privilegija. Volio bih igrati više, nemam baš neke prilike no kad mi je daju trudim se iskoristiti to.

Trener kraljevskog kluba Santiago Solari nije se previše bunio:

- Promašivali smo u prvom poluvremenu, no ovo je bila prekrasna utakmica, lijepa za gledati. Pokazali smo da smo grupa koja radi ozbiljno. Uvijek želimo pobijediti i mogli smo zabiti drugi gol, no zadovoljni smo s onim što smo napravili u utakmici, a Vinicius? Nisam iznenađen njegovom predstavom jer ga znam, no ovo kako on igra je iznenađujuće jer ima 18 godina i to se ne događa jako često - nahvalio je Solari svog talenta koji je odigrao dobru utakmicu.

Lucas Vazquez pak nikako nije zadovoljan rezultatom:

- Bili smo bolji od njih i imali smo više šansi, neriješen rezultat nije pravedan. Imamo gorak okus, propustili smo šansu, igrali smo lijepo, no ne možemo biti zadovoljni rezultatom.