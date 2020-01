Već četvrt stoljeća carvinga: Skije koje su promijenile svijet

Malotko se sjeća, a mlađi naraštaji uglavnom malo znaju ili ne znaju ništa o tomu kako je promjena dizajna jednoga proizvoda, prije četvrt stoljeća, iz temelja promijenila i naglavačke preokrenula jedan sport kojim su se tada profesionalno bavile ili u njemu se rekreirale desetine milijuna ljudi, a tako i jednu od najjačih mreža proizvođača sportske opreme u svijetu. Riječ je o carving skijama, tada ekstremnom izumu, a danas posve uobičajenu sportskome rekvizitu.

Doslovno, bila je to revolucija bez premca, u koju se, nasreću, vrlo brzo uključivala i hrvatska populacija s nekoliko stotina tisuća skijaša, a s njom su započeli i prvi koraci naših natjecatelja ka svjetskim vrhovima, koje će okruniti Janica i Ivica Kostelić, Ana Jelušić, Nika Fleiss, Natko Zrnić Dim, Filip Zupčić i niz drugih. Carving skije naprasno su promijenile i situaciju u Svjetskome kupu i ostalim natjecanjima. Neki vrhunski skijaši nisu se prilagodili novome načinu skijanja, a tako i rekreativci, kao i neki proizvođači koji su u toj žestokoj utrci posustali.

Foto: Željko MILIČEVIĆ

Pokazat će se ubrzo – svijet ljubitelja skijanja zbog carving skija širio se progresivno. A za sve je, zapravo – kriv slovenski Elan, koji su proslavili i danas nenadmašni Šveđanin Ingemar Stenmark, Slovenac Bojan Križaj i drugi natjecatelji i natjecateljica, uspinjući se Elanovim skijama na postolja. Imao sam ludu sreću da me 1995. godine, kada su tisuće proizvedenih carving skija u velu tajnosti tajminga za plasiranje na tržištu čamile u Elanovim skladištima, spremne na sve ili ništa na žestokome svjetskom tržištu, a proizvodne trake se nisu isključivale, budem pozvan u Elan, u Begunju, da isprobam to čudo tehnologije.

Očekivalo se od mene da kao bivši natjecatelj i učitelj skijanja, usto i novinar, među prvim Hrvatima testiram na tvorničkoj stazi skije Elan SCX parabolic pa svoje dojmove i rezultate predočim hrvatskoj javnosti. Tako je i bilo: tekstove su objavili potkraj 1995. najtiražniji tjednik Arena i hrvatski SKI magazin u siječanjskome broju 1996. godine. To spominjem jer je u istome magazinu tada objavljen intervju s Antom Kostelićem, u kojemu je najavio da će 16-godišnji Ivica uskoro pokazati u Svjetskome kupu sve što zna, a za 13-godišnju kćer Janicu je rekao da je najbolja na svijetu.

Foto: Željko MILIČEVIĆ

Na reklamnim Elanovim fotografijama bili su sa – "starim" modelom skija Elan MBX u rukama, a u reportaži ja na fotografijama s Elanova poligona, na skijama Elan SCX parabolic (skraćeno Short Cut Parabolic – kratki isječak parabole). Nakon testiranja dugo sam razgovarao s Elanovim čelnicima, iako još šokiran i zbunjen onim što sam doživio na stazi, tvrdio sam da će hrvatsko tržište odmah "progutati" tisuće pari. Nazvali su predstavništvo u Zagrebu, dogovorili isporuke i po povratku sam u zagrebačkim prodavnicama zatekao velike gužve. Nevjerojatne! I sam sam kupio još jedan par.

Te sezone carving skije su na svjetskome tržištu činile tri posto, u sezoni 1997./98. čak 70 posto svih prodanih pari skija, a u sljedećoj stari modeli skija uopće nisu bili u trgovinama! Nedugo po testiranju u Begunju zaputio sam se na sedam dana skijanja na desetinama kilometara staza u Madonni di Campiglio i okolici. Htio sam otkriti sve tajne carving skija. Taj tjedan zapravo sam morao "bježati" od skijaša. Jer, iako sam tek svladavao novu tehniku skijanja, mnogi su prepoznavali kako je riječ o "nečemu drugome". Kao da se na stazi pojavio skijaški bolid F1. Pljeskali su skijaši i dovikivali iz korpi žičara. A kada bih stajao u redovima za vučnicu ili žičaru pljuštala su pitanja znatiželjnika, na bogzna koliko jezika, koji su prepoznavali drukčiji oblik skija pa i moj drukčiji način skijanja. Posve drukčiji.

Tada bih, u šali, skije postavio zabijene u snijeg i maknuo se podalje, puštajući znatiželjnike da ih razgledaju i "pipaju" i gledajući njihove reakcije. Moje prognoze o uspjehu bile su točne. Što je, zapravo, pokrenulo tu oluju u svijetu skija i skijanja, čiji su začeci u dalekoj 1978. godini, a rađala se 17 godina u posvemašnjoj tajnosti, tolikoj da pojedinosti o njoj nisu znali ni neki čelnici u Elanu? Elanovi konstruktori dizajnirali su carving skiju te daleke 1978. godine. Takve drastično, i gotovo do pola metra kraće skije, duge od 163 do 193 cm, sa "strukom" širokim samo 60 mm, sprijeda su bile izrazito široke. Čak 114 mm, a straga malo manje uže (105 mm) pa se govorilo kako se njima može lopatati snijeg.

Foto: Željko MILIČEVIĆ

Već iduće godine bile su testirane na stazama, no zbog njihova totalno drukčijeg izgleda malotko je vjerovao u uspjeh na tržištu. Na projekt je pala paučina. Nažalost, Elan je, obeshrabren, patentirao samo dio izuma – parabolični vanjski luk, a to su poslije iskoristili drugi proizvođači ponudivši poboljšane inačice. U posljednjemu trenutku, jer je na skijalištima bilo sve više bordera, a sve manje skijaša. Elanova carving skija teško se probijala, najprije je korištena kao pomoćna skija u 350 skijaških škola u SAD-u, a ako me služi sjećanje, i u Japanu pod nazivom Nale (naopako pročitani naziv Elan).

Početnici su te 1993. za samo dan-dva postajali skijaši, zavoljeli sport za koji su dotad čuli da je iznimno težak i da se godinama uči te da su mnogi odustali. To je istina – prije je u tamošnjim ski-školama prvoga dana odustajao svaki drugi, a potom i 40 posto preostalih polaznika. Sljedeće sezone Elan CRX parabolik bila je skija godine u SAD-u. Vrhunski skijaši iz Svjetskoga i drugih skijaških kupova među zadnjima su prihvatili natjecateljske carving skije i to spočetka za slalom. Bilo je to prvi put da su skije s tržišta stigle do vrhunskih skijaša, inače je taj put posve obrnut. Onima s dugogodišnjim stažom teško je bilo prilagoditi se. U prijelaznoj fazi neki su "potonuli", nisu se mogli prilagoditi, a mlađi su to preokrenuli u svoju korist, što su nedugo potom potvrdili Ivica i Janica Kostelić i mnogi drugi. Među prvima prihvatio ih je nenadmašni Ingemar Stenmark, Elanova uzdanica.

Foto: Željko MILIČEVIĆ

No on je bio oduševljen tim skijama, ali je bio protiv njihova uvođenja u Svjetski kup i velik je krivac što se to ipak dogodilo čak deset godina poslije i što je projekt Ekstrem bio povučen u ladice zaborava. Neposredno prije nego što smo u Begunju isprobali takve skije, model SCX parabolic, Elan je njih i novu tehniku skijanja u rujnu 1995. predstavio u švicarskome ski-centru Zermatt. Uglavnom, svi su im se smijali. Tako je bilo i tri godine prije, kada je u Radencima Elan pokazao nekoliko primjeraka izrađenih skija prodajnim zastupnicima iz cijeloga svijeta. Srećom, u Americi je skija požnjela uspjeh u ski-školama kao odlična za početnike!

Što i jeste logično, jer onima koji nisu skijali na starim modelima bilo je neusporedivo lakše naučiti skijati i beskrajno uživati u tome, za razliku od onih koji su morali zaboraviti sve o starome načinu skijanja. Među potonjima bilo je u prijelaznoj fazi mnogo ozlijeđenih, jer ih je nemalo koji su bez poduke i sa starim znanjem stali na posve drukčije skije, što je ugrožavalo njihovu sigurnost i zdravlje. Za nove skijaše bilo je to rajsko otkriće, brzo se učilo skijati, lako upravljalo i više uživalo. Uostalom, tako sam i opisao u tekstovima, ne stručno nego doživljajno, taj revolucionarni izum čije je ime opravdano oslikano značenjem riječi carving na engleskome jeziku – rezbariti. Skijaš jednostavno i lako zapravo rezbari po snijegu pa i ledu.

Rubnjak skije je isječak luka koji se ureže u snijeg ili led i tako gura skiju u zavoj koji bi u konačnici, teoretski, imao oblik kružnice s na skiji naznačenim polumjerom. Za prvih spustova bio sam šokiran jer skije, duge 193 cm i s radijusom 18 metara, tada nisu otklizavale, morale su biti razdvojene kao i noge i koljena, držale su pravac koji se pretvarao u luk ka brdu, sve do trenutka kada su same tražile da uđem u novi zavoj lako se prebacujući na suprotne rubnike, a ubrzanja su bila nevjerojatna. Ugođaj je još bolji bio na skijama dugim 183 i 163 cm, s promjerom 15, odnosno 11 metara. Povećana površina skija činila ih je stabilnim i na dubokome snijegu, u normalnome položaju tijela i bez "izbacivanja" vrhova iz snijega i povlačenja tijela unatrag, tzv. sjedenja.

Na ledu sam skijao kao na običnome snijegu, bočna strana i rubnici u obliku isječka parabole čvrsto i sigurno vodile su skije. Ipak, najveći dojam ostavila su silna ubrzanja za izlaska iz zavoja, kao što to danas u autima omogućava gumb s oznakom SPORT. I lakoća skijanja, bez tragova umora. A te prve carving skije, Elan SCX parabolic, bile su zapravo izrađene gotovo iz istih materijala kao tada aktualni najbolji i već pet godina u osnovi star model MBX, već proglašen skijama XXI. Stoljeća. Spočetka je samo ekstremna promjena oblika i dužine skija bila revolucionarna, a poslije su i novi materijali doprinijeli da carving poput orkana pomete sve ostale modele i zasjedne na tron na kojemu je, evo – 25 godina. Tsunami promjena nakon pojave carving skija izazvao je nesagledive posljedice.

Osim utrke proizvođača skija i vezova, nastala je utrka i u segmentu prateće opreme, sve se iz temelja mijenjalodo najmanjih sitnica, poput automobilskih krovnih kutija za skije i ormarića u ski-garderobama, duljine torbi za skije, a neke su se skije već mogle pospremiti i u veće prtljažnike... Srazmjerno, već godinama skije su i skuplje, poput auta. Auti su skuplji zbog dodatne opreme i kvalitete materijala, a skije zbog kvalitete i skupih materijala koji uzvraćaju nemjerljivo većim užicima, ali i sigurnošću i manjim brojem ozljeda, za razliku od prijelaznoga razdoblja. Koliko znače carving skije govori i to što i u poznojdobi za bavljenje sportom lovim svaku priliku da se sjurim niz stazu i tako dvadesetak puta dnevno. Začuđenima jednostavno kažem da lakše skijam nego što hodam. Da se skija na starim modelima i starom tehnikom, već godinama bih umjesto na stazi bio pred TV-om.