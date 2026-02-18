Obavijesti

Sport

Komentari 12
LEGENDARNI STOPER ANALIZIRA PLUS+

Vejić za 24sata o Marešiću: On je Hajdukov 'best buy', bio bi pojačanje za sve klubove HNL-a

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Vejić za 24sata o Marešiću: On je Hajdukov 'best buy', bio bi pojačanje za sve klubove HNL-a
Foto: Pixsell/kolaz

Zbog njega će Raci i Skelin na klupu? Ako je Livaja mogao čekati priliku, mogu i oni. Dario bi bio pojačanje za svaki klub u HNL-u, smatra bivši stoper ‘bilih’

Admiral

Dovođenje Darija Marešića vrlo je dobar potez Hajduka. Dovode igrača na deficitarnoj poziciji, koji poznaje ligu, suigrače i trenera Gonzala Garciju, s kojim je već surađivao u Istri, i uz to nije skup. Rekao bih da je to ‘best buy’ za Hajduk, tvrdi Hrvoje Vejić (48), danas TV analitičar MAXSporta i nekadašnji stoper “vatrenih”, ali i splitskoga kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
VRATIO SE PRIJE 5 GODINA

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u prije točno pet godina, nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026