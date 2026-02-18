Zbog njega će Raci i Skelin na klupu? Ako je Livaja mogao čekati priliku, mogu i oni. Dario bi bio pojačanje za svaki klub u HNL-u, smatra bivši stoper ‘bilih’
Vejić za 24sata o Marešiću: On je Hajdukov 'best buy', bio bi pojačanje za sve klubove HNL-a
Dovođenje Darija Marešića vrlo je dobar potez Hajduka. Dovode igrača na deficitarnoj poziciji, koji poznaje ligu, suigrače i trenera Gonzala Garciju, s kojim je već surađivao u Istri, i uz to nije skup. Rekao bih da je to ‘best buy’ za Hajduk, tvrdi Hrvoje Vejić (48), danas TV analitičar MAXSporta i nekadašnji stoper “vatrenih”, ali i splitskoga kluba.
