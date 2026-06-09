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TURNIR U LONDONU

Vekić kao sretna gubitnica ušla u turnir pa izborila drugo kolo

Piše HINA,
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Vekić kao sretna gubitnica ušla u turnir pa izborila drugo kolo
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Vekić će u drugom kolu WTA 500 turnira u Londonu igrati protiv Čehinje Marie Bouzkove, 28. igračice na svijetu

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Hrvatska tenisačica Donna Vekić je kao sretna gubitnica dobila priliku igrati travnati WTA 500 turnir u Londonu te je u prvom kolu pobijedila Britanku Miku Stojsavljevic sa 6-2, 6-3. Vekić je izgubila meč drugog kola kvalifikacija, ali je nakon odustajanja Marte Kostjuk upala na mjesto Ukrajinke u glavnom turniru te je u prvom kolu pobijedila 17-godišnju suparnicu, trenutačno 261. tenisačicu na svijetu.

Premda je cijeli prvi set prošao u prilično izjednačenoj igri 29-godišnja Vekić je na samom startu stekla veliku prednost od 4-0 koju nije ispustila do kraja prve dionice. Osvojila je Stojsavljevic dva gema, ali je Vekić dobila prvi set sa 6-2. U drugom setu je kod 1-1 Vekić napravila niz od tri gema te joj je prednost 4-1 garantirala mirnu završnicu meča i otvoreni put prema pobjedi.

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Vekić će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Marie Bouzkove, 28. igračice na svijetu. Na londonskoj premijeri Bouzkova je svladala Uzbekistanku Polinu Kudermetovu sa 6-0, 6-3. U utorak je u Londonu nastupila i Antonia Ružić koju je pobijedila 19. tenisačica na svijetu, Amerikanka Iva Jovic, sa 6-3, 6-4.

WTA London, 1. kolo:

Donna Vekić (Hrv) - Mika Stojsavljevic (VB) 6-2, 6-3

Iva Jović (SAD/6) - Antonia Ružić (Hrv) 6-3, 6-4

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