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NESLAVNI KRAJ

Vekić se žalila da je premračno i tražila prekid meča. Na kraju je ispala u 1. kolu Wimbledona

Piše HINA,
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Vekić se žalila da je premračno i tražila prekid meča. Na kraju je ispala u 1. kolu Wimbledona
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Foto: Fabrizio Bensch
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Antonia Ružić i Dino Prižmić ostali jedini hrvatski predstavnici u pojedinačnoj konkurenciji i oboje će biti u akciji u srijedu

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Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 34.) nije se uspjela plasirati u utorak u drugo kolo Wimbledona, iako je vodila 6-3, 4-1 uz dva 'breaka' prednosti protiv američke kvalifikantice Ashlyn Krueger (WTA - 102.) koja je preokretom došla do pobjede 3-6, 7-6 (3), 6-4 nakon dva sata i 25 minuta borbe.

Krueger je bolje otvorila meč i osvojila prva dva gema, ali je uslijedio niz od tri Donnina gema. Amerikanka je držala servis za 3-3, ali je onda uslijedio novi niz od tri gema 30-godišnje Osječanke, kojim je osvojila prvi set.

WTA 500 - Berlin Open
Foto: Fabrizio Bensch

Vekić je u drugom setu kapitalizirala sve ono što joj je svojom igrom ponudila suparnica pa je uz prednost dva 'breaka' brzo došla do vodstva 4-1. Imala je i loptu za 5-1, ali je Krueger uspjela vratiti jedan 'break'. Amerikanka je u tom trenutku bolje zaigrala i zakomplicirala Donni put prema pobjedi. Novim 'breakom' u desetom gemu Krueger je izjednačila na 5-5.

No, Vekić je ukupno sedmim 'breakom' u drugom setu po drugi put izborila servis za pobjedu, ali, kao ni u desetom gemu, nije došla do meč-lopte pa je odluka pala u 'tie-breaku'. U njemu je Krueger od 2-2, došla do 5-2 i stečenu prednost pretvorila u osvajanje drugog seta.

Nakon seta s osam "breakova", Amerikanka je na početku odlučujućeg seta još jednom oduzela servis Vekić i to potvrdila u sljedećem gemu. Nije se činilo da će taj "break" biti presudan, ali se pokazalo da jest. Vekić je propustila dvije prilike za "break" kojim je mogla doći na 2-2, ali novu priliku do kraja meča nije dobila.

WTA 500 - Berlin Open
Foto: Fabrizio Bensch

Žalila se Donna sredinom tog seta da je premračno i tražila prekid dvoboja, ali njene molbe nisu uslišane. Otprilike 15 minuta poslije, više nije bila u turniru.

Krueger će u drugom kolu igrati protiv još jedne kvalifikantice, 28-godišnje Gruzijke Mariam Bolkvadze (WTA - 545.), koja je iznenadila Ajlu Tomljanović (WTA - 94.) i svladala ju sa 6-2, 2-6, 6-4.

Tako su Antonia Ružić i Dino Prižmić ostali jedini hrvatski predstavnici u pojedinačnoj konkurenciji i oboje će biti u akciji u srijedu. Prižmić će protiv trećeg nositelja, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea igrati treći meč na terenu 1, na kojem će program započeti u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

WTA 500 - Berlin Open
Foto: Fabrizio Bensch

Ružić će u akciji biti već od podneva, kad će na terenu 17 protiv Jelene Ostapenko pokušati po prvi put u karijeri doći do trećeg kola na Grand Slam turniru. 

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