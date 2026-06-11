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Velik posao Dinama! Stigao je veliki talent iz Slaven Belupa

Piše Jakov Drobnjak,
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Velik posao Dinama! Stigao je veliki talent iz Slaven Belupa
Foto: GNK Dinamo

Dinamo ulovio zvijezdu: 18-godišnji Gabrijel Šivalec stigao iz Slaven Belupa, a krasi ga dribling i brzina

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Nakon Mislava Oršića, Dinamo je predstavio novo pojačanje. Iz Slaven Belupa u Maksimir je stigao veliki hrvatski talent Gabrijel Šivalec (18). Za klub iz Koprivnice je prošle sezone odigrao 21 utakmicu, uglavnom ulazio s klupe, te je zabio dva gola i jedan namjestio. Igra na poziciji lijevog krila, a krasi ga brzina i sjajan dribling.

"Gabrijel Šivalec novo je ime u Dinamu. Nadareni osamnaestogodišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac, Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. N Maksimir dolazi iz Slaven Belupa pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće", napisao je prvak Hrvatske na društvenim mrežama.

Šivalec je jedan od najtalentiranijih igrača u mladoj hrvatskoj reprezentaciji, a s Dinamom će potpisati ugovor na tri godine. Nameće se da je ideja da zaigra za B momčad koja će nastupati u Prvoj NL, ali ako se dokaže tamo, uvijek postoji šansa da ga Mario Kovačević "digne" u prvu momčad. 

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