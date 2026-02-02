Obavijesti

Bjelica stiže u Španjolsku, bit će počasni gost na utakmici Barce

Zagreb: DInamo ostao bez pobjede nad Monacom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Bivši trener Dinama dvaput je u svojoj karijeri kao igrač Albacete zabijao Barceloni. A navijači tog kluba i dalje pamte kako je na Camp Nou srušio Barcelonu predvođenu Guardiolom, Stoičkovom, Koemanom...

Nenad Bjelica ovih će dana put Španjolske. Ne, bivši trener zagrebačkog Dinama još ne ide na pregovore s nekim tamošnjim klubom, već je Bjelica počasni gost Albacetea koji će u utorak od 21 sat u četvrtfinalu Kupa kralja dočekati Barcelonu. Bjelica je od 1993. do 1996. godine branio boje te španjolske momčadi poslije koje je karijeru nastavio u Betisu.

Albacete je danas stabilni drugoligaš, a danas će na svom stadionu Carlos Belmonte dočekati najbolju momčad Španjolske. Bjelica je s Albaceteom u sezoni 1994/95. igrao i polufinale Kupa kralja, tad je u dvije utakmice od njih bolja bila (1-1, 2-1) Valencia. I tih je dana bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi.

Navijači Albacetea još se sjećaju 1995. godine kad je hrvatski stručnjak dvaput zabijao katalonskom velikanu. Prvo u domaćem remiju (2-2) u siječnju, a posebice njegovog pogotka koji je 10. lipnja srušio Barcelonu na prepunom Camp Nou. Trener Barce tih je dana bio legendarni Johann Cruyff, a za Katalonce su igrali Koeman, Guardiola, Stoičkov, Bakero, Sergi...

U Albaceteu se i dalje sjećaju Bjelice kojeg su ovom prilikom poželjeli ugostiti prije novog dvoboja s Barcelonom. Hrvatski trener par će dana provesti u tom gradu, družiti se s nekim bivšim suigračima, ali i još jednom dobiti ovacija navijača tog kluba. Bjelica je u karijeri još nastupao za Osijek, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admiru Wacker i Kärnten.

