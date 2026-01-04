Velika gesta Budimirova kluba: Svaka novorođena beba dobit će dres i poseban paket...

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, davat će svakoj novorođenoj bebi u tamošnoj pokrajini Navarri klupski dres, hlačice, plišanca, slikovnicu i 50 eura.

U Navarri, gdje živi 685.000 stanovnika, na ovaj paket ima pravo svaka beba rođena nakon Nove godine.

- Osasuna je bitan dio identiteta Navarre. Ovom inicijativom želimo da se djevojčice i dječaci rođeni ovdje osjećaju povezanima s Osasunom od prvog dana, s onim što naše boje i vrijednosti predstavljaju - rekao je klupski predsjednik Luis Sabalza u toj pokrajini na sjeveru Španjolske. Gestu nazvanu "Osasunisti od kolijevke" financiraju klupski sponzori.

Foto: Vincent West

Za primanje paketa roditelji trebaju podnijeti zahtjev na službenoj web stranici kluba. Djeca rođena u Sveučilišnoj klinici Navarra mogu primiti paket tamo, dok oni rođeni u drugim bolnicama mogu, prilikom podnošenja zahtjeva, zatražiti da ga preuzmu u uredu Osasunine zaklade na stadionu El Sadar ili u bilo kojoj podružnici banke Caja Rural.

Osasuna, koja zauzima 12. mjesto među 20 klubova u španjolskom prvenstvu, najpopularniji je klub u toj regiji sa snažnim baskijskim identitetom.

Klupska zaklada dugi niz godina surađuje sa školama na različitim društvenim aktivnostima diljem Navarre, a sada je poduzela korak kako bi proširila članstvo od samog rođenja tamošnjih stanovnika.