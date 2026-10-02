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OKTANSKI CIRKUS

Velika nagrada Bahreina vozi se u Maleziji: Verstappen i vozač Ferrarija najbrži na treninzima

Piše HINA,
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Velika nagrada Bahreina vozi se u Maleziji: Verstappen i vozač Ferrarija najbrži na treninzima
Foto: Hasnoor Hussain
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Službene kvalifikacije na programu su u subotu s početkom u 10 sati, dok je Velika nagrada Bahreina u nedjelju od 9 sati. Zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku VN Bahreina je prebačena u Maleziju

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Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu i Monegašanin Charles Leclerc, vozač Ferrarija, bili su najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu za Veliku nagradu Bahreina, 26. utrke Svjetskog prvenstva u Formuli 1.

Na stazi Sepang, gdje se Formula 1 vratila nakon čak devet godina, Verstappen je bio najbrži na prvom slobodnom treningu. Najbrži je krug odvozio u vremenu 1:37.520. Drugi je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell, a treći Isack Hadjar, drugi vozač iz Red Bulla. Četvrto je vrijeme prvog treninga ostvario Leclerc koji je bio najbrži na drugom slobodnom treningu.

Vozač Ferrarija je najbrži krug odvozio u vremenu 1:37.528, dok mu je prvi pratitelj bio Hadjar. Treće je vrijeme drugog treninga ostvario Lando Norris u McLarenu.

Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu vodeći je u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva s 302 boda, dok je drugi njegov momčadski kolega Russell s 236 bodova. Na trećem je mjestu Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, sa 199 bodova, dok je četvrti Norris sa 186 bodova.

Službene kvalifikacije na programu su u subotu s početkom u 10 sati, dok je Velika nagrada Bahreina u nedjelju od 9 sati. Zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku VN Bahreina je prebačena u Maleziju.

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