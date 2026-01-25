Velika pobjeda Cibone protiv Cedevite Junior, slavio i Alkar

Košarkaši Cibone u susretu su 18. kola prvenstva Hrvatske u gradskom dvoboju kao gosti uvjerljivo svladali Cedevitu Junior sa 94-61 (22-8, 20-21, 31-18, 21-14). Kamaka Hepa je sa 17 koševa predvodio Cibonu, dok je Niko Šare ubacio 10 za Cedevitu Junior.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 11-7, dok je Cedevita Junior pri dnu sa 5-12 i utakmicom manje.

Ranije u nedjelju Alkar je kao gost svladao Samobor sa 77-71 (23-16, 18-16, 14-16, 22-23). Travion Hollowell i Deantoni Gordon ubacili su po 20 koševa za Alkar, dok je Bruno Levanić-Kutni sa 17 pogodaka bio najefikasniji u sastavu Samobora.

Alkar je sada na omjeru pobjeda i poraza 8-10, a Samobor na 8-9 uz utakmicu manje.

Vodi Zadar sa 16-2 ispred Splita koji je na 15-2 uz susret manje.