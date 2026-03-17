BRAVO, VITEZOVI

Velika pobjeda Siščana u Italiji. Na korak od polufinala playoffa

Piše HINA,
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vitezovi iz Siska pregazili Cortinu 0-3 u gostima! Još jedna pobjeda i ulaze u polufinale Alpske lige. Golman Rosandić briljirao s 30 obrana, a Idžan zapečatio pobjedu u zadnjim sekundama

Admiral

Sisak je u utorak pobijedio talijansku Cortinu u gostima rezultatom 0-3 (0-0, 0-2, 0-1) i poveo 3-1 u četvrtfinalnoj seriji playoffa Alpske hokejaške lige. Klub sa Zibela je u Južnom Tirolu ostvario veliku pobjedu u gostima koja ga je dovela nadomak povijesnog uspjeha. Sada mu nedostaje jedna pobjeda da uđe u polufinale Alpske hokejaške lige već u drugoj sezoni od kako se tamo natječe.

U prvoj trećini utakmice Siščani su bili nešto agresivniji i uputili 11 udaraca na gol suparnika, naspram osam domaćih, ali mreže se nisu zatresle. Presudan je bio drugi period kada su Vitezovi dva puta matirali finskog golmana na golu domaćih. Prvo je to učinio Tjaš Lesničar u 30. minuti, a osam minuta kasnije vodstvo je udvostručio Marijus Dumčius.

S 0-2 za Sisak ušlo se u treću trećinu u kojoj je Cortina uzalud pokušavala okrenuti utakmicu, koju je hrvatski prvak umješno kontrolirao. Točku na "i" za velikih 0-3 stavio je Vito Idžan tri sekunde prije kraja. Opet je sjajan bio golman Vilim Rosandić koji je ostvario svoj novi shutout obranivši svih 30 udaraca talijanskih igrača.

Tako se Vitezovi iz Cortine vraćaju s breakom i već u četvrtak na Zibelu pred svojim vjernim navijačima u Ledenoj dvorani imaju priliku ostvariti četvrtu pobjedu koja bi ih odvela u polufinale Alpske hokejaške lige.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda

Prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju
VIDEO Sporting ugasio bajku iz Norveške, utrpao je 'petardu'! Pogledajte golijadu iz Lisabona
KRAJ NORVEŠKE SENZACIJE

VIDEO Sporting ugasio bajku iz Norveške, utrpao je 'petardu'! Pogledajte golijadu iz Lisabona

Norveška bajka u Ligi prvaka je završila. Bodø/Glimt pobijedio je u prvoj utakmici osmine finala Sporting na Aspmyri 3-0, ali domaćin je neutralizirao zaostatak iz prve utakmice te u Lisabonu zabio pet golova

