Velika pobjeda Siščana u Italiji. Na korak od polufinala playoffa

Sisak je u utorak pobijedio talijansku Cortinu u gostima rezultatom 0-3 (0-0, 0-2, 0-1) i poveo 3-1 u četvrtfinalnoj seriji playoffa Alpske hokejaške lige. Klub sa Zibela je u Južnom Tirolu ostvario veliku pobjedu u gostima koja ga je dovela nadomak povijesnog uspjeha. Sada mu nedostaje jedna pobjeda da uđe u polufinale Alpske hokejaške lige već u drugoj sezoni od kako se tamo natječe.

U prvoj trećini utakmice Siščani su bili nešto agresivniji i uputili 11 udaraca na gol suparnika, naspram osam domaćih, ali mreže se nisu zatresle. Presudan je bio drugi period kada su Vitezovi dva puta matirali finskog golmana na golu domaćih. Prvo je to učinio Tjaš Lesničar u 30. minuti, a osam minuta kasnije vodstvo je udvostručio Marijus Dumčius.

S 0-2 za Sisak ušlo se u treću trećinu u kojoj je Cortina uzalud pokušavala okrenuti utakmicu, koju je hrvatski prvak umješno kontrolirao. Točku na "i" za velikih 0-3 stavio je Vito Idžan tri sekunde prije kraja. Opet je sjajan bio golman Vilim Rosandić koji je ostvario svoj novi shutout obranivši svih 30 udaraca talijanskih igrača.

Tako se Vitezovi iz Cortine vraćaju s breakom i već u četvrtak na Zibelu pred svojim vjernim navijačima u Ledenoj dvorani imaju priliku ostvariti četvrtu pobjedu koja bi ih odvela u polufinale Alpske hokejaške lige.