Zrinka Ljutić (16) debitirala je u Svjetskom kupu u veleslalomu u austrijskom Semmeringu. Hrvatska reprezentativka nije izborila drugu vožnju, ali nova nada hrvatskog ženskog skijanja nije razočarala. Dapače, očekivano je imala tremu pred svoj debitantski u Svjetskom kupu, ali na koncu je ostavila i više nego solidan dojam.

Zrinka Ljutić startala je s rednim brojem 66, a na koncu je zahtjevan veleslalom u Semmeringu završila na 49. mjestu s vremenom 1:06.57. Tim se rezultatom nije plasirala u drugu vožnju, za vodećom iz prvog “laufa” Petrom Vlhovom zaostala je čak četiri sekunde i 42 stotinke.

No, vjetar je stalno jačao i skijašicama s višim startnim brojevima predstavljao je sve veće probleme. Na kraju je druga vožnja bila otkazana jer vjetar je postao grozan, nosio je preko staze reklame, zaštine ograde...

Najbolja mlada skijašica svijeta sada se sprema za sutrašnji noćni slalom u Semmeringu (prva vožnja u 15.15), u svojoj najdražoj disciplini, a onda stiže na i svoju “domaću utrku”, na zagrebačko Sljeme.

Zrinka Ljutić ove je godine ostvarila sjajne rezultate u FIS utrkama u Soldeu kada je, također uz visoke startne brojeve zauzela 21., pa 10. mjesto. U Europskom kupu u austrijskom Hippachu u veleslalomu zauzela je 11. odnosno 18. mjesto.

- Da, puno mi pomaže i Janica Kostelić, ona me savjetuje oko taktike, pristupa, prepričava svoja iskustva - rekla je jednom prilikom Zrinka Ljutić, tako jasno davši do znanja i tko joj je najveći skijaški uzor.

Mladoj skijašici ove je sezone primarni cilj bio “osjetiti” Svjetski kup, okušati se u borbi s najboljima na svijetu, a njezin otac Amir i dalje je čvrsto na nogama:

- Ove godine će Zrinka teško dohvatiti neki veliki rezultat jer neće imati dobre startne brojeve, ali sve je to za nju jedno veliko iskustvo.

Brojni hrvatski mediji već su započeli usporedbe s Janicom Kostelić što je i dalje - pretjerano. Janica Kostelić je jedna od najboljih (za mnoge najbolja) sportašica Hrvatske u povijesti, pa i jedna od najboljih skijašica u povijesti ovog sporta.

Podsjetimo, Janica Kostelić je u Svjetskom kupu debitirala 1998. na veleslalomu u Söldenu, krenula s brojem 54, a utrku završila na 12. mjestu. No, već drugom utrkom u Svjetskom kupu (veleslalom u Park Cityju) šokirala je skijaški svijet došavši do 4. pozicije, dok je u prvom slalomu (Park City) stigla do postolja, točnije do 3. mjesta.

Zrinka Ljutić baš u Janici ima najboljeg uzora, pa neka jednom i dosegne njezinu razinu.