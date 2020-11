Dalma je glumica, poku\u0161ava se probiti na ameri\u010dko tr\u017ei\u0161te. Dio djetinjstva provela je u Napulju pa i u Sevilli, ali u \u0160panjolskoj obitelji nije bilo ugodno pa je Dalma sa \u0161est godina odselila k baki u Buenos Aires.

<p>Četiri dana nakon smrti<strong> Diega Armanda Maradone</strong>, njegov najdraži klub Boca Juniors odigrao je prvu utakmicu. Na La Bomboneri pobijedili su <strong>Newell's Old Boyse</strong> 2-0, također bivši klub 'malog zelenog', a da spektakl bude još veći, igrali su u - Kupu Diega Maradone. </p><p>Cijeli stadion bio je zavijen transparentima i porukama zahvale velikanu svjetskog nogometa. Navijači su uoči utakmice bili u ekstazi, a Diegu u čast bubnjalo se cijelim gradom. Čak je i<strong> Leo Messi</strong> ranije posvetio gol Maradoni s 'desetkom' Newells Old Boysa.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Prava je šteta što navijači zbog korona virusa nisu mogli biti na stadionu, ali sve je iz lože pratila <strong>Dalma Maradona</strong> (33). Diegova kći nije mogla suspregnuti suze. Igrači Boce slavili su golove ispred lože u Maradoninu čast, a to je dirnulo emotivnu Dalmu.</p><p>Svi suci i igrači izašli su s Maradoninom 'desetkom' iz argentinske reprezentacije, a umjesto minute šutnje, svojoj legendi pljeskali su jednu minutu te to popratili pjesmom 'La Mano de Dios'. Lopta je na sredinu stadiona došla na autiću koji je uz loptu vozio i dres s brojem 10.</p><p>Dalma je glumica, pokušava se probiti na američko tržište. Dio djetinjstva provela je u Napulju pa i u Sevilli, ali u Španjolskoj obitelji nije bilo ugodno pa je Dalma sa šest godina odselila k baki u Buenos Aires.</p>