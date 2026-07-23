Velika tuga u obitelji turskog izbornika: Preminula mu sestra

Turski izbornik Vincenzo Montella nakon završetka Svjetskog prvenstva proživljava najteže obiteljske trenutke. Njegovu obitelj pogodila je nezamisliva tragedija, smrt njegove starije sestre Caterine. Preminula je od posljedica teške nesreće koja se dogodila u njezinu domu. Zbog nesreće je provela nekoliko dana u bolnici gdje je bila u teškom stanju, te se na kraju nije uspjela izboriti za život.

Iako okolnosti nesreće nisu objavljene, vijest o njezinoj smrti objavio je Turski nogometni savez.

💔 Caterina Montella, the sister of Vincenzo Montella, tragically passed away following an accident at her home.



Our deepest condolences go out to the manager of the Turkish National Team and the entire Montella family.



We wish them strength during this difficult time. 🇹🇷🇮🇹 pic.twitter.com/jBXlzWW6PG — Turk Scout (@ScouTurk) July 22, 2026

- S dubokom tugom primili smo vijest da je Caterina Montella, sestra našeg izbornika Vincenza Montelle, preminula u bolnici u kojoj je liječena nakon tragične nesreće u svom domu. Vincenzu i cijeloj njegovoj obitelji izražavamo najiskreniju sućut - objavili su i dodali kako je posljednji ispraćaj u četvrtak u 16.30 sati u crkvi San Nicola u Castello di Cisterna, u pokrajini Napulj.

Sućut turskom izborniku i njegovoj obitelji izrazili su i talijanski klubovi AC Milan kojeg je Montella vodio prije deset godina te Roma s kojom je osvojio naslov talijanskog prvaka prije 25 godina. Klupu turske reprezentacije preuzeo je 2023. godine.