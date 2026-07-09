Velika tuga u Rumunjskoj: Bivši reprezentativac (44) se utopio

Svijet nogometa i rumunjska javnost potreseni su tragičnom viješću o smrti Gabriela Mureșana (44), bivšeg reprezentativca i proslavljenog veznjaka, koji je preminuo nakon utapanja. Nesreća se dogodila u jezeru u blizini Apolda, transilvanijskog grada u kojem je Mureșan od 2020. godine obnašao dužnost gradonačelnika, prekinuvši život koji je bio obilježen sportskim uspjesima i predanom javnom službom.

Prema prvim informacijama koje donose rumunjski mediji, tragedija se odigrala u srijedu navečer. Mureșan je bio u društvu nekoliko poznanika na obali jezera u blizini mjesta Șaeș. Nakon boravka u sauni, bivši nogometaš ušao je u hladnu jezersku vodu, no nedugo zatim mu je pozlilo te je nestao pod površinom. Odmah je upućen poziv hitnim službama, a na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz Sighișoare s čamcem, kao i medicinski tim.

Potraga je trajala nekoliko sati, a Mureșanovo tijelo pronađeno je tek nakon ponoći. Spasilački timovi odmah su započeli s reanimacijom, no unatoč svim naporima i hitnom prijevozu u bolnicu u Târgu Mureșu, liječnici su mogli samo proglasiti smrt. Iako službena istraga još traje, kao najvjerojatniji uzrok tragedije spominje se srčani udar izazvan naglim ulaskom u hladnu vodu nakon izlaganja visokoj temperaturi u sauni.

Sportska ostavština Gabriela Mureșana neraskidivo je vezana uz meteorski uspon CFR Cluja. Tijekom šest sezona, od 2007. do 2013. godine, bio je taktičko sidro i borbeni motor veznog reda momčadi iz Transilvanije. Njegov agresivan stil igre i izniman pregled bili su ključni u osvajanju tri naslova prvaka Rumunjske (2008., 2010. i 2012.) te tri nacionalna kupa.

Na europskoj pozornici, Mureșan se dokazao protiv apsolutne kontinentalne elite. Igrao je u tri grupne faze Lige prvaka, upisavši zapažene nastupe protiv teškaša poput Chelseaja, Manchester Uniteda i Rome. Njegova sposobnost da remeti igru suparničkih playmakera i pokreće razorne protunapade donijela mu je duboko poštovanje diljem Europe. Za reprezentaciju Rumunjske odigrao je devet utakmica u razdoblju od 2007. do 2011. godine, nastupajući u kvalifikacijama za Svjetsko i Europsko prvenstvo.

đNakon bogate karijere koja je uključivala i angažmane u Gaz Metan Mediașu, ruskom Tom Tomsku i ASA Târgu Mureșu, Mureșan se od profesionalnog nogometa oprostio 2017. godine. Za razliku od mnogih suvremenika koji karijeru nastavljaju kao treneri ili sportski komentatori, on je odabrao zahtjevnu arenu lokalne politike.

S platformom koja se temeljila na transparentnosti i revitalizaciji zajednice, osigurao je mjesto gradonačelnika Apolda na izborima 2020. godine. Njegov mandat obilježio je izrazito pragmatičan pristup, primjenjujući disciplinu i timski rad naučene u profesionalnom sportu na birokratski aparat lokalne uprave. Stanovnici su često isticali njegovu pristupačnost i predanost korištenju općinskog proračuna za poboljšanje obrazovnih i rekreacijskih sadržaja.

*uz korištenje AI-a