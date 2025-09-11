Obavijesti

OD IDUĆE SEZONE

Velike promjene u nogometu: Fifa spaja rujanski i listopadski reprezentativni prozor u jedan!

Piše Petar Božičević,
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, u dosadašnjem kalendaru natjecanja nacionalne lige se prekidaju u rujnu, listopadu i studenom, dok će od iduće sezone pa (barem) do 2030. biti spojeni rujanski i listopadski reprezentativni prozor

Velike promjene dogodit će se u kalendaru nogometnih natjecanja za sezonu 2026/27. Naime, Fifa je odlučila spojiti rujanski i listopadski reprezentativni ciklus u jedan zajednički koji će trajati od 21. rujna do 6. listopada. 

U tom će razdoblju reprezentacije moći odigrati četiri utakmice, dok će ostali Fifini termini ostati isti. 

Na taj način Fifa želi smanjiti broj prekida nacionalnih liga. Dakako, klubovi će na dulje razdoblje ostati bez svojih igrača, što će utjecati i na ritam natjecanja. 

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

