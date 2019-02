Veliki boksač, još veći čovjek: 70 mil. kuna dao beskućnicima

Kada bismo Tysona Furyja nazvali najvećim boksačem današnjice vjerojatno bi malo tko proturječio. Osim što je sjajan tehničar, najbolji u teškoj kategoriji, osim što je bivši teškaški prvak i veliki, veliki veseljak po prirodi, Fury je prije svega veliki čovjek.

'The People's Champ' kako su nekad zvali Muhammada Alija danas je Tyson Fury. Ako ne na svjetskoj razini, onda barem u Engleskoj i u Manchesteru gdje je rođen. Stoga će malo tko u Manchesteru proći pored njega, a da ga ne zatraži fotografiju ili autogram.

Tako je, dok je radio na promociji meča s Deontayem Wilderom u Los Angelesu, hodajući ulicama 'grada anđela' nailazio na prizore tuge i bijede ljudi bez domova zbog kojih je odlučio pomoći vlastitim beskućnicima kod kuće.

Već je prije samog meča kontaktirao razne udruge u Engleskoj, koje će njegovu zaradu od sedam milijuna funti, što je u kunskoj protuvrijednosti oko 70 milijuna kuna, iskoristiti za gradnju kuća najpotrebitijima.

- Donirao sam svoju cijelu posljednju zaradu, no nisam to napravio da bih promovirao sebe. Pomažem ljudima i ne tražim hvalospjeve zbog toga. Niti želim da me nazivaju nekime tko čini dobra djela - rekao je Fury, koji trenutno putuje po svijetu i promovira revanš s Wilderom.

Prvi meč je završio neriješeno, a revanš bi se trebao dogoditi kasnije ove godine. Spominju se svibanj ili lipanj, no ništa još nije službeno potvrđeno.