Veliki dan za Dinamo i Rijeku u Europi! Evo gdje gledati susrete

Europske obaveze očekuju Dinamo i Rijeku. Prvi susreti doigravanja za osminu finala Europske i Konferencijske lige. "Modri" će na Maksimiru dočekati belgijski Genk, a Rijeka je na Cipru gdje će igrati protiv Omonije. Velike i važne utakmice za oba hrvatska kluba i prilika da naprave velike rezultate pred uzvrate.

Dinamo je nakon pauze u dobroj formi. U HNL-u nije poražen, a u zadnjem kolu "pomeo" je Istru s terena i djelovao moćno. Zadnja utakmica u Europi protiv Midtjyllanda nije dobro prošla te je Dinamo bio blizu ispadanja, ali su se rezultati ipak poklopili. Najveća prednost zagrebačkog sastava je povratak Dominika Livakovića na gol, a oporavljeni su i Moris Valinčić te Mateo Lisica pa će sve "udarne igle" Dinama biti spremne za dvomeč s Belgijancima. Genk u prvenstvu ne briljira, ali je odigrao odlično prvi dio Europske lige, a na Maksimir stiže u nizu od četiri pobjede.

- U gornjoj polovici su Europske lige što se tiče kvalitete. Samo zbog gol razlike nisu ušli među najboljih osam. Dvostruko su skuplji od nas, prava europska momčad koja igra brz nogomet. Imali smo ranije problema s takvim momčadima, ali izborili smo se sa svim problemima i osigurali si još dvije utakmice u Europi, vjerujem da će ih biti i više. Možemo protiv ovakvih momčadi igrati dobar nogomet, pogotovo na Maksimiru - kazao je Mario Kovačević.

Rijeka igra 'toplo-hladno' ove sezone, ali pred gostovanje na Cipru ostvarila je pobjedu protiv Varaždina (3-1) te je izgledala jako dobro u svim segmentima igre. U HNL-u je dograbila treće mjesto i sa samopouzdanjem ide na Omoniju. Sve oči bit će usmjerene na Tonija Fruka te momčad s Kvarnera može napraviti jako dobar rezultat prije povratka na Rujevicu. Rijeka je završila 16. s dvije pobjede, tri remija i jednim porazom. Omonia dominira u prvenstvu te ima dvije pobjede u nizu, a Ligašku fazu Konferencije završila je s dvije pobjede, dva remija i dva poraza te je imala bod manje od Rijeke.

- – Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Suočavamo se s momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno. Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice, a pokušat ćemo krenuti već od ove prve - rekao je Sanchez.

