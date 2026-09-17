Veliki dan za Hajduk! Vlada dala zeleno svjetlo za kamp, poznato i kada stižu vijesti o Poljudu

Hajdukov dugoočekivani nogometni kamp napravio je važan korak prema realizaciji. Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom Gradu Splitu omogućuje gradnju novog sportskog kompleksa na državnom zemljištu u Stobreču. Riječ je o parceli površine 71.973 četvorna metra, čiju su vrijednost procijenili na 8,7 milijuna eura.

Grad Split dobit će pravo građenja na 50 godina, a pritom neće morati platiti naknadu koja bi inače iznosila gotovo šest milijuna eura. Vlada je, naime, odlučila ustupiti zemljište bez naknade i tako otvoriti put prema izgradnji infrastrukture koju Hajduk godinama priželjkuje.

- Posebna poruka za Split, Dalmaciju i Hajduk - kazao je premijer Andrej Plenković prilikom predstavljanja odluke.

Zagreb: Održana 204. sjednica Vlade u NSK | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Grad Split moći će putem javnog natječaja prenijeti pravo građenja, no zemljište će se smjeti koristiti isključivo za izgradnju nogometnog kampa. Projekt mora biti realiziran u roku od pet godina od potpisivanja ugovora između države i Grada Splita. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić objasnio je zašto su odabrali upravo Stobreč.

- Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, Grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja pridonijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini - poručio je.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Odluka Vlade tek je prvi korak prema realizaciji projekta. Nakon potpisivanja ugovora Grad Split morat će pripremiti novi urbanistički projekt koji će odrediti izgled i sadržaj budućeg kampa. Bačić je pritom upozorio na zastarjelost infrastrukture kojom Hajduk trenutačno raspolaže.

- Postojeća nogometna infrastruktura za potrebe Hajduka u Splitu građena je 1979. godine i danas ne odgovara suvremenoj sportskoj infrastrukturi - dodao je Bačić.

Osim o novom kampu, uskoro bi trebalo biti poznato i više informacija o budućnosti Poljuda. Bačić je najavio da će Ministarstvo krajem rujna ili početkom listopada predstaviti rezultate analize stanja konstrukcije stadiona te mogućnosti njegove rekonstrukcije. U procjeni je sudjelovalo pet institucija, među kojima četiri građevinska fakulteta i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera građevinarstva. Nakon što javnosti predstave njihove zaključke, nadležni bi trebali odrediti sljedeće korake u rješavanju pitanja budućnosti Poljuda.