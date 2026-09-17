Obavijesti

Sport

Komentari 7
DUGOOČEKIVANA VIJEST

Veliki dan za Hajduk! Vlada dala zeleno svjetlo za kamp, poznato i kada stižu vijesti o Poljudu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Veliki dan za Hajduk! Vlada dala zeleno svjetlo za kamp, poznato i kada stižu vijesti o Poljudu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, Grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, poručio je Plenković

Admiral

Hajdukov dugoočekivani nogometni kamp napravio je važan korak prema realizaciji. Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom Gradu Splitu omogućuje gradnju novog sportskog kompleksa na državnom zemljištu u Stobreču. Riječ je o parceli površine 71.973 četvorna metra, čiju su vrijednost procijenili na 8,7 milijuna eura.

Grad Split dobit će pravo građenja na 50 godina, a pritom neće morati platiti naknadu koja bi inače iznosila gotovo šest milijuna eura. Vlada je, naime, odlučila ustupiti zemljište bez naknade i tako otvoriti put prema izgradnji infrastrukture koju Hajduk godinama priželjkuje.

- Posebna poruka za Split, Dalmaciju i Hajduk - kazao je premijer Andrej Plenković prilikom predstavljanja odluke.

Zagreb: Održana 204. sjednica Vlade u NSK
Zagreb: Održana 204. sjednica Vlade u NSK | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Grad Split moći će putem javnog natječaja prenijeti pravo građenja, no zemljište će se smjeti koristiti isključivo za izgradnju nogometnog kampa. Projekt mora biti realiziran u roku od pet godina od potpisivanja ugovora između države i Grada Splita. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić objasnio je zašto su odabrali upravo Stobreč.

- Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, Grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja pridonijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini - poručio je.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Odluka Vlade tek je prvi korak prema realizaciji projekta. Nakon potpisivanja ugovora Grad Split morat će pripremiti novi urbanistički projekt koji će odrediti izgled i sadržaj budućeg kampa. Bačić je pritom upozorio na zastarjelost infrastrukture kojom Hajduk trenutačno raspolaže.

- Postojeća nogometna infrastruktura za potrebe Hajduka u Splitu građena je 1979. godine i danas ne odgovara suvremenoj sportskoj infrastrukturi - dodao je Bačić.

DOVEO GA NA POLJUD Rakitić o Almeninom odlasku u Dinamo: Molio sam ga jednu stvar, ali riječi su otišle u vjetar
Rakitić o Almeninom odlasku u Dinamo: Molio sam ga jednu stvar, ali riječi su otišle u vjetar

Osim o novom kampu, uskoro bi trebalo biti poznato i više informacija o budućnosti Poljuda. Bačić je najavio da će Ministarstvo krajem rujna ili početkom listopada predstaviti rezultate analize stanja konstrukcije stadiona te mogućnosti njegove rekonstrukcije. U procjeni je sudjelovalo pet institucija, među kojima četiri građevinska fakulteta i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera građevinarstva. Nakon što javnosti predstave njihove zaključke, nadležni bi trebali odrediti sljedeće korake u rješavanju pitanja budućnosti Poljuda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.
Hapoel - Dinamo 0-0: Još jedna blijeda partija 'modrih' u Europi. Iščupali bod u gostima
1. KOLO EUROPSKE LIGE

Hapoel - Dinamo 0-0: Još jedna blijeda partija 'modrih' u Europi. Iščupali bod u gostima

HAPOEL - DINAMO 0-0 Hapoel je vječno kružio s jedne na drugu stranu bez prave i brze akcije, bez okomite igre i tako su minute u sporom ritmu prolazile bez ikakvih šansi na obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026