Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, Grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, poručio je Plenković
Veliki dan za Hajduk! Vlada dala zeleno svjetlo za kamp, poznato i kada stižu vijesti o Poljudu
Hajdukov dugoočekivani nogometni kamp napravio je važan korak prema realizaciji. Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom Gradu Splitu omogućuje gradnju novog sportskog kompleksa na državnom zemljištu u Stobreču. Riječ je o parceli površine 71.973 četvorna metra, čiju su vrijednost procijenili na 8,7 milijuna eura.
Grad Split dobit će pravo građenja na 50 godina, a pritom neće morati platiti naknadu koja bi inače iznosila gotovo šest milijuna eura. Vlada je, naime, odlučila ustupiti zemljište bez naknade i tako otvoriti put prema izgradnji infrastrukture koju Hajduk godinama priželjkuje.
- Posebna poruka za Split, Dalmaciju i Hajduk - kazao je premijer Andrej Plenković prilikom predstavljanja odluke.
Grad Split moći će putem javnog natječaja prenijeti pravo građenja, no zemljište će se smjeti koristiti isključivo za izgradnju nogometnog kampa. Projekt mora biti realiziran u roku od pet godina od potpisivanja ugovora između države i Grada Splita. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić objasnio je zašto su odabrali upravo Stobreč.
- Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, Grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja pridonijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini - poručio je.
Odluka Vlade tek je prvi korak prema realizaciji projekta. Nakon potpisivanja ugovora Grad Split morat će pripremiti novi urbanistički projekt koji će odrediti izgled i sadržaj budućeg kampa. Bačić je pritom upozorio na zastarjelost infrastrukture kojom Hajduk trenutačno raspolaže.
- Postojeća nogometna infrastruktura za potrebe Hajduka u Splitu građena je 1979. godine i danas ne odgovara suvremenoj sportskoj infrastrukturi - dodao je Bačić.
Osim o novom kampu, uskoro bi trebalo biti poznato i više informacija o budućnosti Poljuda. Bačić je najavio da će Ministarstvo krajem rujna ili početkom listopada predstaviti rezultate analize stanja konstrukcije stadiona te mogućnosti njegove rekonstrukcije. U procjeni je sudjelovalo pet institucija, među kojima četiri građevinska fakulteta i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera građevinarstva. Nakon što javnosti predstave njihove zaključke, nadležni bi trebali odrediti sljedeće korake u rješavanju pitanja budućnosti Poljuda.
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