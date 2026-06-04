Veliki Del Piero stigao u Zadar: Sramim se zbog Italije, a Modrić bi mogao igrati još dva SP-a

Alessandro Del Piero (51) jedna je od najvećih legendi talijanskog nogometa, ikona Juventusa i prvak svijeta s Italijom 2006. godine. Čarobnjak fantastičnog udarca i nebrojenih golčina izvan kaznenog prostora obilježio je čitavu jednu eru Serie A. Danas, kao globalni ambasador nogometa i omiljeni gost navijača diljem svijeta, stigao je i u Zadar na Sunset sport Festival od 4. do 6. lipnja.

Del Piero je u Zadru odradio promocijske aktivnosti, družio se s fanovima i još jednom podsjetio zašto ga nogometni romantici toliko obožavaju. Pitali su ga postoje li u današnjem nogometu igrači nalik njemu.

- Ne mogu na to odgovoriti. Ne tražim novog igrača poput sebe i mislim da mladi igrači za uzore imaju modernije igrače, kao što sam i ja imao. Sretan sam vidjeti novu generaciju s drukčijim kvalitetama.

Foto: Josip Tolić/24sata

Komentirao je krizu talijanske reprezentacije, koja se nije kvalificirala na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo.

- Poprilično me sram toga, već treće Svjetsko prvenstvo. Čudan je osjećaj kada razmišljam o prošlosti. Ali umjesto da gledamo u prošlost i pričamo kako smo dobri bili. Moramo krenuti naprijed i nositi se sa situacijom u kojoj smo sad, koju nitko ne želi vidjeti. Usred toga smo ipak osvojili Europsko prvenstvo. To je bilo čudno, ali mi obično radimo čudne stvari. Kad se sjetim 2006. godine, bili smo u vrlo teškoj situaciji. Nadam se da smo na tom tragu i da ćemo iz teške situacije izaći bolji - rekao je pa otkrio kako nema favorita.

- Ne želim izdvojiti jednu reprezentaciju, postoji šest-sedam reprezentacija koje su korak ispred i koje zbog igrača, trenera i povijesti mogu trofej odnijeti kući.

Pohvalio je "vatrene".

- Za mene je to upitnik, ne zato jer ne vjerujem u kvalitetu momčadi, nego zato što su već došli do finala kad to nitko nije očekivao. To što govorim je način izražavanja poštovanja. Ova zemlja, ova momčad i ovaj Savez su već ostvarili nevjerojatne rezultate kad razmišljate o veličini države i veličini igrača. Nevjerojatno je to što rade. Ne samo u nogometu, ali pričamo o nogometu. Imaju snagu ponovno iznenaditi svijet.

A posebne riječi hvale imao je za 40-godišnjeg Luku Modrića.

- Njegova karijera i dugovječnost su sjajni! Obožavam njegovu osobnost, karakter, ne samo igre na terenu. Poruka koju šalje svijetu je predivna. Kad vidite Luku, ne vidite brzog, jakog, visokog igrača, već vidite igrača s mozgom za nogomet, kako se adaptirati modernom nogometu i kako naći način... Nogomet se u suštini svodi na to da nađete način da pobijedite protivnika, a on u tom pogledu donosi puno svojom nogometnom inteligencijom. Je li mu ovo zadnje Svjetsko prvenstvo? Mislim da je... Ali, kako igra, mogao bi nastupiti na još dva - poručio je Del Piero.

Zadar: Bivši nogometaš Alessandro Del Piero gostuje na festivalu Sunset sports media | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Komentirao je i reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

- Vidio sam tu sreću kad su nas pobijedili. Ne znam vam reći kakve su im šanse i što je za njih cilj. Ovaj turnir je poprilično jedinstven. Organizacijski će biti potpuno drugačiji od posljednjeg, što se tiče putovanja. Nije stvar samo u kvaliteti igrača nego i u prilagodbi na uvjete.