Veliki derbi u sjeni Lige prvaka: Mandžo kapetan, CR7 ne igra

Juventus u sklopu derbija 31. kola Serie A dočekuje Milan na Juventus stadionu. Derbi koji se nekad čekao s velikim nestrpljenjem danas je pao u drugi plan i u sjenu Lige prvaka u kojoj Juventus putuje na gostovanje Ajaxu.

Što zbog ozljeda, što zbog četvrtfinala LP-a, trener Juventusa Massimiliano Allegri na travnjak bi trebao poslati kombinirani sastav. Tako bi od prve minute trebali krenuti Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Rugani - Cancelo, Bentancur, Emre Can, Spinazzola - Bernardeschi - Dybala, Mandžukić.

Formacija bi trebala biti eksperimentalna, 3-4-1-2 iako se očekuju transformacije s četiri, pa čak i pet igrača u zadnjoj liniji po potrebi.

Cristiano Ronaldo još se nije dovoljno oporavio i Max Allegri neće ništa riskirati prije ogleda s Ajaxom, a priliku će dobiti i Dybala koji je ove sezone u njegovoj nemilosti. Argentinac nije u formi, no danas će činiti par s Marijem Mandžukićem, koji će opet nositi kapetansku traku.

S druge strane, Gennaru Gattusu trenerska stolica sad pak opasno visi. Do prije tri kola bio je izgledan kandidat za Ligu prvaka, no porazom od Intera i Sampdorije pa remije protiv Udinesea kompromitirao je sve dobro što je napravio na klupi njegova bivšeg kluba pa se sada mora čupati i do kraja sezone odigrati bez greške.

Milan ima problema s ozljedama pa na travnjaku neće biti Lucasa Paquete i Gianluigija Donnarumme, a još otprije nedostaje i Bonaventura. U prvu postavu, nakon incidenta i svađe s Lucasom Bigliom, vraća se Franck Kessie, a na golu će biti Pepe Reina. Umjesto Castilleja, igrat će Fabio Borini.

Milan bi u Torino trebao istrčati u sljedećem sastavu: Reina - Calabria, Mussachio, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Calhanoglu - Suso, Piatek, Borini.

Tradicija ide Juventusu u korist, Milan od 2011. godine nije slavio u Torinu. A fun fact je - tada je za pobjedu zabio upravo današnji trener Gennaro Gattuso.

Derbi je na rasporedu u 18 sati.