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MARADONA, U SRIDU

Veliki Diego kao Baba Vanga: 'Ameri će napraviti cirkus na utakmicama kako bi zaradili'

Piše Jakov Drobnjak,
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Veliki Diego kao Baba Vanga: 'Ameri će napraviti cirkus na utakmicama kako bi zaradili'
Foto: Tony Marshall/PRESS ASSOCIATION
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Maradona je još 2018. pogodio: SP u SAD-u pretvara utakmice u reklame i rasteže ih do 100 minuta, a navijači bijesne

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Otkako je počelo Svjetsko prvenstvo, pauze za vodu (hidraciju) donijele su jako puno kontroverze. Sredinom svakog poluvremena sudac pošalje igrače na odmor od tri minute, što je idealno vrijeme za reklame. Zbog raznih sponzorskih ugovora, pauze su i na utakmicama na kojima temperatura nije toliko visoka. Sve to počelo je jako živcirati navijače, a veliki Diego Maradona lijepo je najavio kako će izgledati SP-u SAD-u. I to još davne 2018.

- Ne sviđa mi se to, nema tu strasti. Kanađani će biti dobri skijaši, a Amerikanci su htjeli uvesti četiri četvrtine od po 25 minuta zbog reklama. Na kraju ćemo igrati 100 minuta - rekao je Maradona jednom prilikom.

Sve je pogodio. Reklame u svakom poluvremenu na pauzi za hidraciju, obavezan dodatak od tri minute na kraju i prvog i drugog dijela pa kada se sve skupi vrlo često se dođe i do 100 minuta regularnog dijela. Nitko nije očekivao da će gledati oglase usred utakmice, da će se prekidati kontre zbog pauze za vodu na 13 stupnjeva te da će neka ekipa izgubiti momentum kada joj najviše treba. 

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