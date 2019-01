Huljaj: Europa nam neće biti imperativ, možemo i bez nje

Predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj na funkciji je tek šest mjeseci, no u tom turbulentnom razdoblju za Hajduk izdogađalo se više toga nego u drugim klubovima za cijelog mandata predsjednika.

No, to je Hajduk, na to je Huljaj bio spreman. Znao je što ga čeka i kaže da se sa svim potresima lako nosio, osim što mu zbog obitelji nije bilo lako kad je na jednom portalu osvanuo naslov: ''Gdje je nestao čovjek'', nakon što se nije pojavio na komemoraciji bivšem treneru.

- Meni to nije posebno smetalo, ali znam da je mojoj obitelji. Razdvojeni smo, oni su u Rijeci, ja u Splitu i na putu, nekako se nosimo s tim, ali takvi napisi ih dodatno rastuže - kazat će predsjednik, koji je u zimskom prijelaznom roku odradio dva rekordna posla.

Možete li prokomentirati dva rekorda, najprije ste prodajom Ante Palaverse donijeli klubu rekordnu zaradu u povijesti, a onda ste odbili još izdašniju ponudu francuskog Lillea za Domagoja Bradarića?

- Nije to samo moja zasluga, to je rezultat rada cijelog sustava. Napokon se vide rezultati rada Akademije koju su neki osporavali. Sretni smo da imamo takve ponude, sretni smo da se možemo zahvaliti klubovima poput Lilla i odgoditi prodaju, jer dugo Hajduk nije bio u takvoj poziciji.

Znači li odgoda da se Bradarić ipak prodaje na ljeto?

- Stručna komisija definira kad i tko će se prodavati. Bradarić nije bio u planu jer nam on izuzetno doprinosi na poziciji lijevog bočnog, a smatramo da će se najbolje razvijati u poznatom okruženju.

Tko su članovi Stručne komisije?

- Sportski direktor Bjelanović, Trener Oreščanin, trener B momčadi Despotović, šef Akademije Gojun i glavni scout Brkljača. Oni su ti koji donose takvu vrstu odluka. Da nam se ne dogodi da kupujemo popune na mjestima na kojima iz Akademije dolaze mladi igrači i zatvaramo im vrata.

Kako komentirate činjenicu da je Hajduk nikad lošiji, šesti na prvenstvenoj ljestvici, a dobiva nikad izdašnije ponude za mlade igrače?

- Ono što se nama događalo na početku sezone je splet okolnosti kakve ne vjerujem da će se ikad više ponoviti. Od situacije u svlačionici, nepostojanje predsjednika... To je bilo jako loše okruženje za rad. Znali smo da moramo napraviti kontinuirane promjene na više razina, zadnjom promjenom trenera smo došli do mira u svlačionici. Bilo je dosta prigovora na rad Akademije, gdje je to naša mladost, i u zadnjih par utakmica u prvom dijelu sezone se vidjelo da ih ima, a vjerujem da će se u proljeće još i više vidjeti.

Koliko je Palaversi i Bradariću pomoglo to što su se i dobrim igrama u reprezentaciji predstavili stranim klubovima?

- To je možda bio jedan od faktora, ali skautske službe velikih klubova su upoznate s našim igračima, iz pregovora s Manchester Cityjem vidjeli smo koliko je to posložen sustav koji prati igrača duže vrijeme. Nastupi u reprezentacijama samo su dodatna potvrda vrijednosti...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

'Čekamo poziv iz HNS-a'

Kad smo kod reprezentacije, kad će Hrvatska zaigrati u Splitu?

- Na ponudu smo iskazali interes, dali smo ponudu, ali naši principi i traženja promjena unutar HNS-a ostaju. Očekujemo da sjednemo i razgovaramo o tim traženjima. Za sada nismo dobili službeni odgovor na našu kandidaturu.

Koliki je budžet Hajduka u ovom trenutku?

- Negdje smo na 85 milijuna kuna budžeta za operativne troškove. Prošlu godinu smo završili na 100 milijuna. Gro ušteda je na prvoj momčadi, ali i na Akademiji i radnoj zajednici.

Koliko Hajduk ima zaposlenih?

- Oko 80 ljudi ima ugovor o radu, ostali su na ugovorima o djelu...Kad bi sve sveli pod isti nazivnik, to je negdje otprilike 160 ljudi, od toga je pola sportski sektor, pola radna zajednica...

Može li Hajduk popuniti budžet bez prodaje igrača?

- Radimo na tome, svodimo budžet na ono što možemo uprihoditi. Smanjujemo troškove za 15 milijuna kuna, paniramo 10% rasta komercijalnih prihoda. Prodajom Palaverse zatvaramo 80% budžeta za ovu godinu, a s ostalim koje nas čekaju planiramo zatvoriti ostalo. Po meni neće više biti prodaje mladih igrača ove godine. Hajduk je razvojni klub, Hajduk proizvodi i prodaje igrače, ali pokušavamo ih prodavati u punoj zrelosti. Svake godine će otići jedan ili dva, ali za sada nema potrebe, na ljeto nećemo prodavati.

Hoće li ušteda od 10% biti dovoljna?

- Nema kluba u okruženju koji može živjeti bez prodaja, jedino ako u budućnosti u kontinuitetu budemo trajali u Europi. Imamo neke marketinške planove, tek je došla nova direktorica i treba joj vremena za te projekte. Nađa budućnost su digitalizacija, ''lojality programi'', razgovaramo sa sponzorima koji su malo i rezervirani jer nemamo rezultata, a imamo i nešto lošiju atmosferu. Tih 10% rasta je puno s obzirom na okruženje i gospodarsku situaciju.

Ako se ne plasirate u Europu kako ćete zatvoriti budžet?

- Možemo zatvoriti budžet i bez Europe i zato nema imperativa na treneru i igračima. Dajemo maksimalnu podršku treneru da razvija igrače i igru, a rezultat će doći,za mjesec, dva ili tri, nema pritiska. Razmišljamo što će se dogoditi ako ne uspijemo, terminski je teško uklopiti neke prijateljske susrete, ali sigurno ćemo poduzeti nešto na tom planu. Trofej Marjan je ideja, ali prva utakmica kvalifikacija za EL je već 10.07. i teško je sada raditi planove, jer mi i dalje želimo u Europu. Evo, i lani smo imali dogovorenu prijateljsku utakmicu s Milanom, ali smo je odgodili zbog lošeg stanja travnjaka. I ta je opcija otvorena...

Prošloga ljeta ste imali problem travnjaka, kako ga riješiti da se ne ponovi igranje na oranici, kao prije šest mjeseci?

- Odavno smo započeli pregovore s Ultrom, komisije su se sastajale, imali smo izvješća o preživljavanju terena, u veljači imamo nastavak razgovora pa ćemo i odlučiti. Postoji više opcija, prva je da se travnjak mijenja odmah nakon Ultre, druga da se mijenja prije, jer postoji i opcija postavljanja hibridnoga, koji je otporniji. Razgovaramo s proizvođačima travnjaka i na temu da oni preuzmu održavanje i rizike.... Kad sve definiramo, mi grad i Ultra ćemo sjesti i dogovoriti se. Činjenica je da ova vrsta travnjaka teško može preživjeti Ultru..., a opet, hibridni je dva puta skuplji, ali nije otporan na bengalke, ako ga zapali bengalka, nema povratka...

Ako nemate imperativ Europe, koji je cilj na proljeće?

- Razvoj igre i momčadi, a time i rezultata. Želimo posložiti momčad kojoj će kostur činiti mladi igrači, njih 70% iz vlastitog pogona ili iz doselekcije. I taj kostur zadržati što duže. Vjerujem da ćemo već u sljedećoj sezoni konkurirati za trofeje. Momčad će se isprofilirati, na ljeto ne očekujemo značajnije prodaje, možda se pojačamo na bitnim pozicijama, i ta će momčad imati aspiracije da se bori za trofeje, ali ih nećemo obećavati.

Znači li prodaja Palaverse odustajanje od razvojnog kredita?

- Hajduk u ovom trenutku ne treba kredit, što ne znači da nije dobro uvijek imati opciju kredita. Svaka firma posluje tako da ima kredite, i da se financira iz tih izvora. To vam je kao dozvoljeni minus u banci, ne koristite ga, ali je dobro da imate i tu opciju. Razgovaramo, predložit ćemo kreditni aranžman čisto da imamo i tu opciju, to će nam dati opuštenost pri pregovorima, i mogućnost da ne ulazimo u spiralu povećane dobiti i profita, plaćanja poreza na dobit...

Slaže li se novi NO s vašom nakanom orijentacije na mlade igrače iz vlastitog pogona?

- Oni su potvrdili naš stav da ne stavljamo imperativ na igrače i trenera. To su sami ponovili treneru, da ima potpunu slobodu i da svi vjerujemo da će rezultat doći kao posljedica. Za sada jako dobro surađujemo.

Navijači nisu zadovoljni sa sportskim direktorom, što kažete vi i nadzornici?

- Ja sam Saši dao podršku više puta, on ima ugovor do kraja sezone i uskoro ćemo sjesti i porazgovarati o budućnosti. Moram mu i javno čestitati na transferu Palaverse, i općenito kako je vodio proces prijelaznog roka. Znate da smo raskinuli sa Filipom, Memollom, Šehićem... dobro surađujemo, dobra je integracija s Akademijom, uspostavljen je scouting, prate se igrači po pozicijama koje trebamo... Saša jako dobro radi, a evaluacija njegovog rada će doći nakon prijelaznog roka. No to je prvenstveno moja odluka.

Tko još može otići?

- Said, Jurić, Kovačević, Vučur, Tudor, Vojković..., tu je i Caktaš, i on je otvoren, njegova želju treba saslušati...

Jesu li Caktaš i njegova plaća i dalje opterećenje koje ne možete pratiti, ili je prevladala činjenica da on svojom kvalitetom radi razliku? I što ako ode?

- Imamo u sredini terena puno igrača koji mogu nadomjestiti njegov odlazak, a ako ode, uvijek možemo reagirati nekom zamjenom. Vjerujem da Mijo svojim igrama opravdava investiciju, a ima i vrijednost na tržištu. Vidjet ćemo što će se događati do kraja prijelaznog roka. On je nama bitan, koristan, i njegova vrijednost može samo rasti, pogotovo ako odradi dobru polusezonu.

Postoji li strategija posudbi igrača u druge klubove?

- Mi posuđujemo igrače po planu, za svakoga se gleda što je najbolje. Tražimo klubove poput Rudeša, Krškoga..., tražimo partnere koji će razvijati naše mlade igrače, a struka odlučuje gdje su najbolji uvjeti za razvoj... Mi imamo potpisane ugovore sa 17 klubova, s kojima komuniciramo i kojima pokušavamo pomoći. Uvodimo i trenera edukatora koji će im pomagati da razvijaju svoje akademije, da se mladi igrači razvijaju kod njih, da ih ne dovodimo prerano.

Kakva je to suradnja ako nemate garancije, imate suradnju s Junakom, a mladi Bašić - Šiško je otišao u Dinamo?

- To je pitanje za struku. Za sreću je potrebno troje, dva kluba i igrač. To je bila odluka roditelja i djeteta, ne možemo mi njih ograničiti. Suradnja je na razini dogovora, nema prisile...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

'Gdje je nestao čovjek'

Niste bili na nekim utakmicama i događanjima. Zbog čega?

- Trudim se biti na većini, nisam bio na 3-4, jer sam bio spriječen poslovno ili privatno. Smatram da radim svoj posao dobro, predsjednik Hajduka ne mora biti na svakoj utakmici, ali 24 sata mora razmišljati o klubu. Događat će se i u budućnosti... Ali u dogovoru s predsjednikom skupštine i sportskim direktorom da netko uvijek bude tu...

Kako se nosite s popularnošću i poznatošću?

- Dobro, ljudi su pozitivnim, pitaju što mi je ovo trebalo, nešto bi pojasnili, sugerirali, jednako u Splitu, Zagrebu, ili Frankfurtu. Obitelj nešto teže, njima smetaju naslovi poput : ''Gdje je nestao čovjek'', jer znaju da sam tu i da odgovorno radim svoj posao.

Vidite li se u Hajduku za 5 godina?

- Teško pitanje, radim posao iz dana u dan, ne planiram dugoročno. Ja sam tu na četiri godine, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti.

Zbog čega ste se sastali s ljudima iz Adidasa, mijenjate li tehničkog sponzora?

- Ugovor s Macronom istječe na ljeto 2020. običaj je da se započnu pregovori godinu prije, tko da mi kao klub pokrećemo razgovore. Macron je partner, ali bili smo s Nikeom i Adidasom, i za 2-3 mjeseca ćemo pokrenuti razgovore s Macronom, i odabrati sve što je najbolje za Hajduk. Očekujemo pomak, mislim da smo se kao partner dokazali, to se vidi iz odnosa s nama, mi smo im otvorili Dalmaciju i šire, vjerujem da oni to prepoznaju i da će to nagraditi.

Macron nudi vlastiti dres, jedinstven, a Nike i Adidas kolekciju. Što odabrati?

- Nike i Adidas su se pomakli, i oni bi dozvolili određeni nivo personalizacije. Mi možemo i s njima postići taj dres koji je prepoznatljiv i specifičan, oni to prepoznaju i mogu se uklopiti u to. Mi ćemo vagati što i kako, stručni tim će odlučiti, do kraja svibnja ćemo donijeti odluku tko će biti tehnički sponzor za 2020/'21 i dalje.

Jeste li pričali s navijačima, kako smanjiti upotrebu pirotehnike?

- Pričali smo s navijačima i kad se to događalo, izrazili su žaljenje za nemili događaj, ali njih ne možemo trenirati kao skupinu, to su pojedinci. Svjesni su da je dio odgovornosti i na njima, ali i oni imaju svoju ikonografiju koja je dio imidža i njih kao grupe i kluba. Trudimo se smanjiti to... Na europskim utakmicama su pokazali da mogu kad žele i bez pirotehnike. Do sada smo već platili 400.000 kuna kazni u ovoj sezoni.