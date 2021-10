Tyson Fury je nedavno uspješno apsolvirao trilogiju protiv Deontaya Wildera i okrunio se teškaškim WBC naslovom, a na njegov je bankovni račun 'kapnulo' desetak milijuna eura. No, neće ih zadržati, podijelit će ga beskućnicima.

- Donirao bih i posljednju zaradu, no ne bavim se dobrotvornim radom kako bi drugi pričali o tome. Radim to kako bi pomogao ljudima i ne želim da me slave zbog toga. Ne želim da me nazivaju dobrotvorom - rekao je 'Gypsy King'.

Britanski borac uvijek je bio jednostavan. Slava mu nije 'puknula u glavu'. Doduše, imao je problema s kokainom, ali to je sada sve za njega prošlost.

- Nikad nisam imao velike koristi od novca. Nisam zainteresiran da postanem milijunaš. Dat ću ih siromašnima i sagradit ću kuće za beskućnike - zaključio je Fury.

Pred 'Gypsy Kingom' je vjerojatno i najveća borba u karijeri. Ipak na nju će morati pričekati jer Usik i Joshua u međuvremenu moraju odraditi revanš. Iako je nakon pobjede nad Wilderom rekao da se on više nema za što boriti, i sam zna da ima. U igri je još nekoliko pojaseva, a ne postoji boksač koji ih ne bi htio istovremeno nositi na sebi.