Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVA BARINA AKVIZICIJA

Veliki Hajdukov talent mijenja agenta. Angažirao je Baru...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki Hajdukov talent mijenja agenta. Angažirao je Baru...
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Šimun Hrgović potpisao je za Niagara Sports Company, menadžersku agenciju koju vodi Andy Bara. Hajdukovom beku je do sada menadžer bio Miroslav Bičanić

Andy Bara je već nekoliko godina jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera u Europi. Pod njegovom palicom mnogi mladi igrači su se probili na scenu, a sada je ugovor s Barinom agencijom (Niagara Sports Company) potpisao i Hajdukov talent Šimun Hrgović.

Šimun Hrgović jedan je od najperspektivnijih mladih igrača u Hajduku. Dobre igre na lijevom beku već su privukle neken strane klubove, a splitski klub očekuje da će na njemu zaraditi poveću svotu novaca, a u tome će sigurno pomoći ime Andyja Bare. Barina agencija brine o karijerama Danija Olma, Joana Garcije, Lovre Majera, Alvara Morate te mnogi drugih velikh talenata. Do sada, Hrgovićev agent bio je Miroslav Bičanić.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Lijevi bek Hajduka je u Split stigao iz juniora Cibalije prije šest godina, a do sada je upisao 50 nastupa za prvu momčad "bilih". Asistirao je osam puta te je postao jedan od važnijih nogometaša kluba. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a ugovor s Hajdukom ima do 2028. godine. Hrgović se nada da će uz pomoć Bare naći pravi put u daljnjoj karijeri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju
BJELORUSKA 'TIGRICA'

FOTO Najbolja tenisačica svijeta oduzima dah. U vrućem badiću s kolegicom uživala na kupanju

Arina Sabalenka (27) nakon teških poraza mami uzdahe i puni baterije. Prva igračica na WTA ljestvici nakon niza provokativnih fotki s ljetovanja sad pozira s kolegicom Paulom Badosom (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025