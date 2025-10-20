Šimun Hrgović potpisao je za Niagara Sports Company, menadžersku agenciju koju vodi Andy Bara. Hajdukovom beku je do sada menadžer bio Miroslav Bičanić
Veliki Hajdukov talent mijenja agenta. Angažirao je Baru...
Andy Bara je već nekoliko godina jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera u Europi. Pod njegovom palicom mnogi mladi igrači su se probili na scenu, a sada je ugovor s Barinom agencijom (Niagara Sports Company) potpisao i Hajdukov talent Šimun Hrgović.
Šimun Hrgović jedan je od najperspektivnijih mladih igrača u Hajduku. Dobre igre na lijevom beku već su privukle neken strane klubove, a splitski klub očekuje da će na njemu zaraditi poveću svotu novaca, a u tome će sigurno pomoći ime Andyja Bare. Barina agencija brine o karijerama Danija Olma, Joana Garcije, Lovre Majera, Alvara Morate te mnogi drugih velikh talenata. Do sada, Hrgovićev agent bio je Miroslav Bičanić.
Lijevi bek Hajduka je u Split stigao iz juniora Cibalije prije šest godina, a do sada je upisao 50 nastupa za prvu momčad "bilih". Asistirao je osam puta te je postao jedan od važnijih nogometaša kluba. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a ugovor s Hajdukom ima do 2028. godine. Hrgović se nada da će uz pomoć Bare naći pravi put u daljnjoj karijeri.
