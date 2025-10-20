Veliki Hajdukov talent mijenja agenta. Angažirao je Baru...

Andy Bara je već nekoliko godina jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera u Europi. Pod njegovom palicom mnogi mladi igrači su se probili na scenu, a sada je ugovor s Barinom agencijom (Niagara Sports Company) potpisao i Hajdukov talent Šimun Hrgović.

Šimun Hrgović jedan je od najperspektivnijih mladih igrača u Hajduku. Dobre igre na lijevom beku već su privukle neken strane klubove, a splitski klub očekuje da će na njemu zaraditi poveću svotu novaca, a u tome će sigurno pomoći ime Andyja Bare. Barina agencija brine o karijerama Danija Olma, Joana Garcije, Lovre Majera, Alvara Morate te mnogi drugih velikh talenata. Do sada, Hrgovićev agent bio je Miroslav Bičanić.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Lijevi bek Hajduka je u Split stigao iz juniora Cibalije prije šest godina, a do sada je upisao 50 nastupa za prvu momčad "bilih". Asistirao je osam puta te je postao jedan od važnijih nogometaša kluba. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, a ugovor s Hajdukom ima do 2028. godine. Hrgović se nada da će uz pomoć Bare naći pravi put u daljnjoj karijeri.