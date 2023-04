Veliki kviz o Luki Modriću: Kako mu je nadimak, s kim je najviše igrao... Znate li sve o 'maestru'?

Kad je tamo 2012. godine stigao u Real, raznim 'stručnjacima' i 'analitičarima' nije dugo trebalo da ga proglase 'flopom'. Govorili su neki da je premalen, da je slabašan, da nije 'materijal' za kraljevski klub...

Ali s takvim se komentarima i prije znao susresti Luka Modrić.

O kako su svi ti pogriješili...

Danas, s 37 godina na leđima, Luka je i dalje ključan kotačić Ancelottijeva Reala, trener ga javno hvali i poručuje da 'se takvo znanje ne može kupiti', a o njegovu značaju za našu nogometnu reprezentaciju ne treba uopće trošiti puno riječi.

Sve smo vidjeli na zadnja dva Svjetska prvenstva, gdje nam je jako malo nedostajalo da šokiramo svijet i okitimo se medaljama najboljih. Nažalost, Francuzi i Argentinci, uz sudačke pogurance, bili su prejaki.

Ali Modrić još ima priliku osvojiti trofej s reprezentacijom. I to već u lipnju kad igramo na final four turniru Lige Nacija. A onda, ako ostane, a i njemu je dosadilo to pitanje, možda i Euro 2026. godine.

U klupskoj konkurenciji osvojio je sve što se može osvojiti, proglašen je i najboljim na svijetu, čime je razbio dominaciju Lea Messija i Ronalda, a mi vas pozivamo da odigrate kviz o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije, zabavite se i usput nešto naučite...

