Veliki Luka! Posjetio je bolesnu dječicu u Kuvajtu i darivao ih...

Luka Modrić (33) opet je oduševio svjetsku nogometnu javnost svojom skromnošću i dobrotom. Hrvatski je kapetan ovih dana u Kuvajtu na "Al Roudan Futsal Tournament Kuwait 2019' malonogometnom turniru gdje je predvodio svoju momčad imena 'Team Modrić' protiv momčadi čiji je vođa bio legendarni Portugalac Luis Figo, odnosno 'Team Figo'.

Bila je to prava nogometna fešta u kojoj su djeca i gledatelji mogli uživati u brojim majstorijama, a utakmica je završila 7-6 u korist Figove momčadi.

Svakim potezom Modrić bi razgalio navijače, a uspio je namjestiti i nekoliko golova te pokazati da se sjajno snalazi i na malonogometnim terenima.

Ne bi Luka bio Luka da je ostalo samo na tome. Nakon turnira iskoristio je priliku kako bi otišao u lokalnu dječju bolnicu. Presretnoj dječici dijelio je poklone, fotografirao se te dijelio autograme.

Pozdrav svima. Ovo je moj prvi put da sam ovdje u Kuvajtu, jako sam sretan da sam tu. Hvala vam na vašoj toploj dobrodošlici. Osjećam se jako ugodno biti ovdje - rekao je Modrić na početku susreta koji je privukao mnoge navijače da dođu pogledati majstore na djelu.

Poziv na ovakvu manifestaciju samo je pokazao našem kapetanu kolika je faca i koliko je priznat kao nogometaš u cijelom svijetu. Kao šlag na kraju svega, igrači su se uslikali s djecom i ostavili im trajnu uspomenu na događaj koji će zasigurno dugo pamtiti.

Luka i Figo poslije susreta su se malo i družili, a sve je objavio Portugalac na Twitteru.

Bio je to susret legendi Reala koji su tijekom povijesti Madriđanima donijeli brojne trofeje.

- Bilo mi je zadovoljstvo vidjeti te moj dobri prijatelju. Hvala Kuvajtu na toploj dobrodošlici, uvijek je zadovoljstvo vratiti se - napisao je Figo.

Pleasure to meet you my good friend @lukamodric10 at the @alroudantournament ! Thank you Kuwait for the warm welcome! It’s always a pleasure to be back! 😊⚽️#lukamodric #alroudantournament

@footballchampionstour pic.twitter.com/cX6JpOrBDJ