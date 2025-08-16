Veliki obrat hrvatske senzacije? Tottenham povukao bitan potez

Prošle sezone proveo je na posudbama, prvo u poljskom Radomiaku, a potom u belgijskom Westerlou. Luka Vušković (18) u oba kluba igrao je sjajno i u trenutku kada se momčad Tottenhama rekonstruirala tijekom ljeta, dobio je šansu na pripremama.

Iskoristio ju je na najbolji mogući način, bio siguran u obrani, u napadu zabio gol i asistirao, i novom menadžeru 'spursa' Thomasu Franku pokazao da može računati na njega iako mu je tek 18 godina.

Mladi hrvatski reprezentativac stoga je bio među pričuvama protiv PSG-a u Udinama u finalu europskog Superkupa, da bi tri dana kasnije sjedio na klupi za pričuve i protiv Burnleyja u prvom kolu nove sezone Premier lige.

Iako se često spominjalo da bi trebao na posudbu u HSV, za sada je igrač Tottenhama. I dvije utakmice na klupi daju za nadu razmišljati da bi engleski velikan mogao računati na Vuškovića ove sezone.

I da sjajni hrvatski stoper nije daleko od prve momčadi...