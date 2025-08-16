Obavijesti

ČUDO OD STOPERA

Veliki obrat hrvatske senzacije? Tottenham povukao bitan potez

Veliki obrat hrvatske senzacije? Tottenham povukao bitan potez
Luka Vušković (18) na najbolji mogući način predstavio se novom menadžeru 'spursa' Thomasu Franku tijekom ljetnih priprema. I Vušković je opet tamo gdje i želi biti, evo o čemu je riječ

Prošle sezone proveo je na posudbama, prvo u poljskom Radomiaku, a potom u belgijskom Westerlou. Luka Vušković (18) u oba kluba igrao je sjajno i u trenutku kada se momčad Tottenhama rekonstruirala tijekom ljeta, dobio je šansu na pripremama.

Iskoristio ju je na najbolji mogući način, bio siguran u obrani, u napadu zabio gol i asistirao, i novom menadžeru 'spursa' Thomasu Franku pokazao da može računati na njega iako mu je tek 18 godina.

Mladi hrvatski reprezentativac stoga je bio među pričuvama protiv PSG-a u Udinama u finalu europskog Superkupa, da bi tri dana kasnije sjedio na klupi za pričuve i protiv Burnleyja u prvom kolu nove sezone Premier lige.

Iako se često spominjalo da bi trebao na posudbu u HSV, za sada je igrač Tottenhama. I dvije utakmice na klupi daju za nadu razmišljati da bi engleski velikan mogao računati na Vuškovića ove sezone.

I da sjajni hrvatski stoper nije daleko od prve momčadi...

