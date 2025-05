Veliki obrat, Petković ostaje u Dinamu?! Menadžer potvrdio: 'Bobanov dolazak sve mijenja'

Neću reći niti da, niti ne za odlazak ili ostanak, rekao je Ivan Cvjetković, menadžer Brune Petkovića, koji je u razgovoru za SportKlub otkrio kako će Dinamov dugogodišnji napadač ipak ostati na Maksimirskoj 128 i iduće sezone! A sve se, kaže, promijenilo dolaskom jednog čovjeka.

Riječ je, dakako, o Zvonimiru Bobanu, koji priprema veliku čistku u Dinamu. Cvjetković je priznao kako sada postoji realna mogućnost da Petković ostane u Dinamu, iako je prije nekoliko mjeseci najavio njegov odlazak.

- Bruno ima jednu katastrofalno tešku ozljedu, upalu pubične kosti. On je sad OK, to je dobra vijest. Otkad sam ranije govorio o njegovom odlasku na ljeto, dogodila se velika stvar, taj dolazak Bobana - rekao je Cvjetković za Sportklub te dodao...

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- On je odmah pokazao gard, osobnost i znanje. Počeo je vući konkretne poteze. Vidjet ćemo što će se događati, Bruno sad ima 30 godina, ima najbolje godine ispred sebe, samo mora biti zdrav. Razgovarat ćemo u klubu, u sljedećih desetak dana bi se trebalo razbistriti. Neću govoriti o šansama, Dinamu želim pomoći, ne samo poslovni nego i kao navijač, ali Zvoni će biti teško jer mu nedostaje kvalitetnih ljudi na svim razinama. On radi od 0 do 24 - zaključio je.