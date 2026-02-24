Veliki posao Gorice! Prodala je najboljeg strijelca u Poljsku

Hrvatski nogometni prvoligaš HNK Gorica potvrdio je odlazak svojeg najboljeg strijelca, Filipa Čuića (23), koji će karijeru nastaviti u poljskom prvoligašu Pogońu iz Szczecina. To je kraj za mladog napadača u Velikoj Gorici i HNL-u, ali i početak novog poglavlja za bivšeg hajdukovca.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo da smo postigli dogovor o transferu našeg Filipa u Poljsku, gdje će svoju karijeru nastaviti u FC Pogoń Szczecin. Ovo je izuzetno važan korak i za klub i za igrača. Transfer predstavlja jedan od većih financijskih uspjeha našeg kluba, a igraču otvara vrata novih izazova, napretka i dokazivanja na višoj razini", stoji u priopćenju Gorice, koja nije precizirala koliko je zaradila na ovom poslu.

Za Goricu slijedi teško razdoblje i zahtjevan raspored, koji uključuje gostovanje kod lidera prvenstva Dinama u Zagrebu te utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Varaždina. Iako oslabljena odlaskom ključnog igrača, ovaj je transfer Gorici osigurao važnu financijsku stabilnost.