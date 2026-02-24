Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLAZI IZ HNL-A

Veliki posao Gorice! Prodala je najboljeg strijelca u Poljsku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki posao Gorice! Prodala je najboljeg strijelca u Poljsku
2
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za Goricu slijedi teško razdoblje i zahtjevan raspored, koji uključuje gostovanje kod lidera prvenstva Dinama u Zagrebu te utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Varaždina

Admiral

Hrvatski nogometni prvoligaš HNK Gorica potvrdio je odlazak svojeg najboljeg strijelca, Filipa Čuića (23), koji će karijeru nastaviti u poljskom prvoligašu Pogońu iz Szczecina. To je kraj za mladog napadača u Velikoj Gorici i HNL-u, ali i početak novog poglavlja za bivšeg hajdukovca.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo da smo postigli dogovor o transferu našeg Filipa u Poljsku, gdje će svoju karijeru nastaviti u FC Pogoń Szczecin. Ovo je izuzetno važan korak i za klub i za igrača. Transfer predstavlja jedan od većih financijskih uspjeha našeg kluba, a igraču otvara vrata novih izazova, napretka i dokazivanja na višoj razini", stoji u priopćenju Gorice, koja nije precizirala koliko je zaradila na ovom poslu.

Za Goricu slijedi teško razdoblje i zahtjevan raspored, koji uključuje gostovanje kod lidera prvenstva Dinama u Zagrebu te utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa protiv Varaždina. Iako oslabljena odlaskom ključnog igrača, ovaj je transfer Gorici osigurao važnu financijsku stabilnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone
U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a
POZNATO IME

U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. No sada je isplivalo i treće ime...
FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...
SRCEDRAPAJUĆE

FOTO Najtužnija priča s Igara: Olimpijsko srebro posvetio je tragično preminuloj djevojci...

Olimpijski heroj Federico Tomasoni posvetio je srebrnu medalju tragično preminuloj djevojci Matildi Lorenzi. U dramatičnom foto-finišu skijaš je osigurao dvostruko talijansko slavlje. Kroz suze je priznao da je medalja ispunjenje njihovog zajedničkog sna i vječni spomenik njihovoj ljubavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026