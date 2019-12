Veliki povratak na pomolu?! Kličko bacio rukavicu ostalima

Teška kategorija u boksu puna je raznih zapleta oko toga tko će se boriti s kim i dok su u centru pažnje uglavnom trojica najboljih teškaša Tyson Fury, Deontay Wilder i Anthony Joshua, sada se u priču ponovno ubacio i dugogodišnji bivši prvak Vladimir Kličko!

Ukrajinska boksačka legenda umirovila se 2017. godine nakon poraza od Joshue u 11 rundi, ali gotovo tri godine nakon Kličko je dao nadu svojim obožavateljima kako bi moglo doći do povratka.

Na svom Twitter profilu napisao je tri objave, svaku posvećenu drugom boksaču od navedene trojke, pozivajući obožavatelje da 'lajkaju' borbu koja im je najprimamljivija.

Uvjerljivo je najbolje među publikom odjeknula moguća borba s Furyjem, koji je zapravo prvi i srušio kralja s trona... Ipak, dok su u mogućoj borbi s Joshuom i Wilderom Kličkovi pratitelji većinom na njegovoj strani, kad je Fury u pitanju većinom su uvjereni: Kličko ne bi dobro prošao...

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Fury 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) 14. prosinca 2019.

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Joshua 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) 14. prosinca 2019.

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Wilder 🆚 Klitschko — Klitschko (@Klitschko) 14. prosinca 2019.