U UTRCI JE S VREMENOM

Veliki problemi za Njemačku! Ključan igrač upitan za Hrvatsku

Piše Issa Kralj,
Veliki problemi za Njemačku! Ključan igrač upitan za Hrvatsku
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u borbu za medalju, a protivnik u polufinalu joj je Njemačka. Nijemci se nalaze u problemu uoči utakmice, jedan od ključnih igrača Tom Kiesler nalazi se 'pod upitnikom'

Njemačka rukometna reprezentacija nalazi se u problemu uoči ključne utakmice na Euru što su dobre vijesti za Hrvatsku. Zdravstveno stanje jednog od njihovih ključnih igrača Tom Kiesler nalazi se 'pod upitnikom'. 

Kiesler je otpao još prije četvrtfinala protiv Francuske i to sat vremena prije početka utakmice. Brzo je objavljeno da je riječ o tegobama zbog kojih je morao ostati u hotelu i nije se mogao priključiti ostatku momčadi. Njemački izbornik Alfred Gislason nakon utakmice nije skrivao koliko je Kiesler nedostajao momčadi, ali unatoč njegovom izostanku, uspjeli su savladati rukometnu velesilu Francusku i izboriti plasman među četiri najbolje reprezentacije u Europi. 

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stručni stožer i medicinsko osoblje reprezentacije iz dana u dan prati njegovo zdravstveno stanje, ali situaciju otežava i činjenica da se infekcija može proširiti unutar momčadi. Njegova fizička prisutnost, čitanje igre i agresivnost u obrani učinili su ga jednim od najistaknutijih defenzivaca turnira. 

Protiv Francuske nije nastupio ni Rune Dahmke pa su novi igrači dobili priliku. Međutim, ostaje nepoznanica hoće li Kiesler nastupiti protiv Hrvatske (17.45 sati).

