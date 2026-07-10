Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIKO ŠARE

Veliki talent vraća se u Zadar!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki talent vraća se u Zadar!
Zagreb: KK Cedevita Junior i KK Bosna BH Telecom u 5. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pozitivni šok na Višnjiku; Zadar je vratio Niku Šaru! Branič je potpisao trogodišnji ugovor i stiže kao jedan od najvećih hrvatskih talenata

Admiral

Hrvatski košarkaški doprvak Zadar objavio je kako je potpisao trogodišnji ugovor s 21-godišnjim braničem Nikom Šarom koji se tako nakon dvije godine provedene u Cedeviti Junior vraća u matični klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uređenje dvorane Jazine 00:47
Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Tijekom protekle sezone Šare je proglašen najboljim mladim igračem do 20 godina u izboru portala Basketball.hr i Basketball Campa Croatia, čime je potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih košarkaša. 

Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona
Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prošlosezonskom izdanju FIBA Eurokupa prosječno je igrao 26.7 minuta te bilježio 12.6 poena, 4.1 skok i 4.1 asistenciju po utakmici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski talent prešao je u klub Nike Kovača!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
POZNAT I ROK ZA ODLUKU

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026