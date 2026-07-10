Veliki talent vraća se u Zadar!

Hrvatski košarkaški doprvak Zadar objavio je kako je potpisao trogodišnji ugovor s 21-godišnjim braničem Nikom Šarom koji se tako nakon dvije godine provedene u Cedeviti Junior vraća u matični klub.

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Tijekom protekle sezone Šare je proglašen najboljim mladim igračem do 20 godina u izboru portala Basketball.hr i Basketball Campa Croatia, čime je potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih košarkaša.

Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prošlosezonskom izdanju FIBA Eurokupa prosječno je igrao 26.7 minuta te bilježio 12.6 poena, 4.1 skok i 4.1 asistenciju po utakmici.