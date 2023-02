Veliki udarac za Karabatića: Ima ozbiljnih problema s venama

Momčad PSG-a suočava se s problemom koji je zahvatio ponajboljeg rukometaša svih vremena Nikolu Karabatića (38). Vječiti rival našeg Ivana Balića morat će pauzirati iduća tri mjeseca, potvrdili su iz kluba.

Karabatić ima ozbiljnih zdravstvenih problema koji nisu direktno vezani za sportske ozljede. Dijagnosticiran mu je flebitis, što, ustvari, označava upalu površinskih vena u nozi.

Budući da je njegovo stanje van okvira klasične sportske medicine, morat će se i liječiti u skladu s problemom.

- Uz pomoć klupskog medicinskog osoblja Nikola Karabatić će morati slijediti terapiju koja se temelji na antikoagulansima. Ovaj tretman nije kompatibilan s kontaktnim sportom na visokoj razini pa će igrač biti odsutan najmanje tri mjeseca - javljaju iz PSG-a.

To znači da bi sezona za Karabatića mogla biti gotova, no Parižani se ipak nadaju da će ga uspjeti pokrpati za Final Four ukoliko ga izbore. On se sada već tradicionalno održava u Kolnu.

Prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka su na rasporedu u svibnju i gotovo sigurno neće biti spreman za njih.

Karabatić je nedavno igrao finale Svjetskog prvenstva u kojem je Francuska izgubila od Danske 29-34.

