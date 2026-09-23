Veliki uspjeh hrvatskog boksa! Grabić osvojio broncu na Euru

Antonio Grabić (23), boksač BK Leonardo, osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Sofiji u kategoriji do 85 kilograma. Hrvatski reprezentativac tako je u debitantskom nastupu na seniorskom Europskom prvenstvu odmah stigao do odličja i nastavio impresivan niz medalja s velikih natjecanja. Grabić je u polufinalu izgubio od ruskog prvaka Dmitrija Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca 5-0. Svih pet sudaca bodovalo je meč 30-27 u korist Rusa.

Hrvatski boksač vrlo je hrabro otvorio borbu. Pokušao je nametnuti svoj ritam, nekoliko puta čvrsto pogodio Karmanova kombinacijama krošea i nije dopustio protivniku da ga potpuno preuzme. Suci su ipak prvu rundu jednoglasno dodijelili ruskom boksaču. Karmanov je u drugoj rundi podigao tempo i počeo povezivati veći broj napada. Grabić mu je odgovarao i ulazio u razmjene, ali je Rus ponovno dobio rundu kod svih pet sudaca. Nakon dvije runde Karmanov je imao nedostižnu bodovnu prednost.

Grabić je u posljednjoj rundi morao tražiti prekid. Pokušavao je snažnim udarcima okrenuti borbu, ali se Karmanov pokazao preiskusnim i prekvalitetnim da bi dopustio veliki preokret. Brzim kombinacijama držao je hrvatskog predstavnika na distanci, a Grabiću je prema završnici zbog umora počeo padati intenzitet napada.

Unatoč porazu u polufinalu, Grabić se iz Sofije vraća s najvećim uspjehom seniorske karijere. Do medalje je stigao s dvije pobjede. Najprije je uvjerljivo svladao prvaka Češke Daniela Komareka, a zatim u dramatičnom četvrtfinalu pobijedio Talijana Marvina Ghilarduccija.

Grabić je ujedno bio jedini hrvatski predstavnik koji je na prvenstvu osigurao medalju. Hrvatska je u Sofiji nastupila sa sedam boksača i dvije boksačice, a među ostalima su se natjecali Gabrijel Veočić i Sara Beram, koje su također zaustavili ruski predstavnici.

Za Grabića medalje s velikih europskih natjecanja nisu novost. Prije dvije godine upravo je u Sofiji osvojio broncu na Europskom prvenstvu do 23 godine, a odličja je ranije osvajao i u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Ovom broncom nastavio je i kontinuitet hrvatskih medalja na seniorskim europskim prvenstvima. Na prethodnom prvenstvu 2024. godine u Beogradu Hrvatska je osvojila tri odličja. Veočić je uzeo zlato, Lucija Bilobrk srebro, a Luka Pratljačić broncu.

U drugom polufinalu kategorije do 85 kilograma Francuz Junior Tadah pobijedio je Austrijanca Faresa Deroichea podijeljenom odlukom 4-1. Grabić i Deroiche tako su osvojili brončane medalje, dok će se za europsko zlato boriti Tadah i Karmanov.