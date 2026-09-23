Hrgović priznao nakon najveće pobjede karijere: Nikada me nitko nije tako nadboksao...

Gotovo mjesec dana nakon najveće pobjede profesionalne karijere Filip Hrgović (34 godine, 21-1) uživa u statusu IBF-ova svjetskog prvaka te već razmišlja o sljedećem koraku. Hrvatski teškaš pobijedio je Mosesa Itaumu (21, 14-1) tehničkim nokautom u devetoj rundi u londonskoj O2 Areni, a sada je otkrio koliko ga je iscrpila borba u kojoj je dugo bio u podređenom položaju. Hrgović je nakon meča otišao sa suprugom i kćeri na odmor u Španjolsku te nije organizirao veliku proslavu.

- Osjećaj je nevjerojatan. Da sam znao da je tako dobar, učinio bih to i ranije - rekao je Hrgović za talkSPORT.

- Nisam tip od velikih zabava i proslava. Boli me briga za to, ja samo trebam taj pojas, taj osjećaj i ljude koje volim oko sebe. Znam kroz što sam prošao da postanem prvak i nitko mi taj osjećaj ne može uzeti - dodao je.

Foto: Peter Cziborra

Tek nakon što je prošao početni val euforije, hrvatski boksač otkrio je koliko je težak danak platio za pobjedu. Itauma ga je tijekom prvih osam rundi pogađao velikim brojem snažnih udaraca, a Hrgović je priznao da je posljedice osjećao još nekoliko dana.

- Osjećao sam se s***ano. Primio sam puno udaraca i bio sam pun modrica. Nekoliko dana malo me boljela glava. Već u srijedu nakon borbe vratio sam se u dvoranu i trenirao, ali nekoliko dana bio sam jako umoran, pun modrica i imao sam glavobolje - rekao je Hrgović.

Itauma je koristio brzinu i pravodobno kontrirao, a Hrgović priznaje da se s nečime takvim u svojoj dugoj karijeri još nije susreo.

- Još sam pomalo ljutit jer me nadboksao. U cijeloj karijeri, u 20 godina boksa, nikada me nitko nije nadboksao ni na sparingu ni u borbi. Uvijek sam bio konkurentan. Ali ovaj me klinac nadboksao. Te večeri pobijedio bi svakoga osim mene. Ali ja sam te večeri odbio izgubiti - rekao je.

Hrgović smatra da je upravo iskustvo presudilo kada se Itauma u završnici počeo umarati. Hrvatski boksač izdržao je njegov početni nalet, a potom u devetoj rundi preuzeo inicijativu i serijom udaraca prisilio suca na prekid gotovo istodobno kada je Itaumina kut bacio ručnik. Unatoč preokretu, Hrgović ima iznimno visoko mišljenje o protivniku.

- Stvarno je dobar. Poseban je. Vrlo brz, vrlo talentiran i svojom je brzinom i osjećajem za trenutak kontrirao svemu što sam pokušao. Nikada prije nisam bio u ringu s toliko talentiranim i brzim tipom - rekao je Hrgović.

Smatra da će Itauma iz poraza izvući veliku korist ako ga psihički uspije prebroditi.

- Bio je to veliki šok za njega, veliko poniženje, pa možda bude i kraj njegove karijere ako nije mentalno dovoljno čvrst. Mnogi se ljudi nakon takvog poraza nikada ne vrate. Bit će mu teško, ali ako se oporavi i ne izgubi samopouzdanje, mislim da ga s iskustvom koje je stekao u ovoj borbi više nitko neće pobijediti.

Foto: Peter Cziborra

Želi ujediniti pojaseve

Hrgović neposredno nakon meča nije bio siguran koliko još dugo želi ostati u boksu. Iscrpljen od borbe, prijatelju je rekao da vidi još samo nekoliko nastupa prije kraja karijere. Odmor mu je promijenio razmišljanje.

- Definitivno sam siguran da želim ujediniti pojaseve i ostati tamo koliko god to bude moguće. Toliko sam radio da dođem do ove točke, toliko sam nepoštovanja primao, toliko je bilo politike. Mnogi su me ljudi pokušavali zaustaviti - poručio je i dodao:

- Jedina opcija koja je trenutačno na mom umu jest ujedinjenje pojaseva. Pobijedio sam najtežeg protivnika u diviziji, najtalentiranijeg, najbržeg, kontraša. Uz sve dužno poštovanje, smatram da bi borbe s Agitom Kabayelom (34, 27-0) ili Danielom Duboisom (27, 23-3) bile lakše od ove borbe - rekao je Hrgović.

Ipak, put prema borbi za još jedan svjetski pojas nije potpuno otvoren. Hrgović ima ugovornu obvezu braniti IBF-ov naslov protiv Kubanca Franka Sancheza (34, 26-1). Sanchez je bio prvi u redu za napad na pojas, ali je prihvatio financijsku naknadu kako bi se održala borba Hrgovića i Itaume, uz jamstvo da će potom dobiti priliku protiv pobjednika.

- Hrgović bi trebao boksati protiv Sancheza. Ako se pojavi nešto drugo, onda ćemo razgovarati sa Sanchezom, ali to je njegova ugovorna obveza - rekao je promotor Frank Warren.

Ni Hrgović, međutim, ne smatra da je borba sa Sanchezom potpuno sigurna.

- U boksu je sve moguće. On je obvezni izazivač, ali ako treba još jednom prihvatiti naknadu za povlačenje i ako se financijski dogovorimo, mislim da smo otvoreni za sve. Vidjet ćemo, trenutačno ne znamo. Moj krajnji cilj je ujedinjenje.

Foto: Peter Cziborra

Moguć meč s Verhoevenom?

U međuvremenu se pojavila još jedna zanimljiva mogućnost. Hrgovićevo ime povezuje se s Ricom Verhoevenom (37, 1-1), bivšim prvakom u Gloryju, a meč bi se mogao održati na velikoj priredbi na kojoj bi glavnu borbu trebali odraditi Tyson Fury (38, 36-2-1) i Anthony Joshua (36, 30-4). Hrgović je potvrdio da je čuo za takvu mogućnost.

- Ne znam, možda ću boksati u uvodnom programu. Bilo je nekih glasina da Turki Al-Alshikh želi da se borim protiv Verhoevena na toj priredbi. Čuo sam neke glasine pa možda budem tamo. Naravno da bih to želio, pristajem ako možemo postići dobar dogovor.

Takav bi scenarij zahtijevao brz povratak u ozbiljan trening, ali Hrgović ga nije odbacio.

- Malo je prerano. Morao bih uskoro krenuti u kamp, ali ako možemo postići dobar dogovor, možda to mogu napraviti - zaključio je Hrgović.