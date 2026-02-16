Dario Marešić dolazi u Hajduk! Doznajemo koliko će ga platiti

Hajduk i Istra 1961 nakon višetjednih pregovora dogovorili su transfer stopera Darija Marešića (26) s Aldo Drosine na Poljud, i to samo dan prije zaključenja zimskog prijelaznog roka u HNL-u. Ostalo je još samo formalno riješiti papirologiju i igrač rođen u Grazu trebao bi se ponovno priključiti momčadi Gonzala Garcije, koji ga je trenirao u Puli.

Kapetanu Istre je ugovor istjecao krajem ove sezone, a Istra ga nije htjela pustiti tako lako. Hajduk je nudio između 100.000 i 150.000 eura, a u Puli su tražili veći novac. Kako doznaju 24sata, na kraju su iz Pule ipak prihvatili ponudu od 150.000 eura, i to je jedan od posljednjih poteza sportskog direktora na odlasku Gorana Vučevića. Dario Marešić tako zaključuje troipolgodišnju etapu u Istri, u koju je došao prvo na posudbu iz francuskog Reimsa, gdje se prometnuo u jednog od najpouzdanijih stopera lige.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Nogometaš rođen u Grazu za Puljane je nastupio 119 puta i zabio sedam golova, a osim Reimsa prošao je i kroz školu Sturma iz Graza, za čiju je prvu momčad zaigrao 82 puta. Bio je i u LASK-u iz Linza i prošao kroz mlađe uzraste austrijske reprezentacije, uključujući i U-21. U Splitu bi ga trebao čekati ugovor na tri i pol godine, do ljeta 2029. Otputovao je iz Pule za Zagreb, odakle će prema Splitu, a predstavljanje bi trebao imati u utorak, doznaju 24sata.