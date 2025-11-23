Obavijesti

NBA NOĆ

Veliko iznenađenje u Denveru. Trostruki MVP lige briljirao, ali njegova momčad zakazala

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Veliko iznenađenje u Denveru. Trostruki MVP lige briljirao, ali njegova momčad zakazala
Foto: Stephen Lew

Završena je još jedna zanimljiva NBA noć u kojoj je Jokićev Denver poražen od pretposljednje momčadi Zapadne konferencije. Šarić nije ulazio u igru, a Ivica Zubac bio je vrlo blizu novog 'double doublea'

Još jedna uzbudljiva NBA noć je iza nas. Najveće iznenađenje priredili su košarkaši Sacramento Kingsa koji su slavili u Denveru nakon osam uzastopnih poraza. Srpski košarkaš Nikola Jokić briljirao je s 44 koša, 13 skokova i sedam asistencija, ali to nije bilo dovoljno da njegova momčad slavi (123-128). Dario Šarić nije ulazio u igru za Kingse.

NBA: Denver Nuggets at Houston Rockets
Foto: Troy Taormina

Orlando Magic slavio je protiv New York Knicksa (133-121), New Orleans Pelicansi izgubili su u Smoothie King Centru od Atlanta Hawksa (98-11), Chicago Bullsi pobijedili Washington Wizardse (121-120), Milwaukee Bucksi izgubili u Fiserv Forumu od Detroit Pistonsa (116-129), a Dallas Mavericksi poraženi od Memphis Grizzliesa (96-102).

NBA: Los Angeles Clippers at Orlando Magic
Foto: Mike Watters

U ranijem terminu, odnosno u subotu navečer susrete su odigrali Charlotte Hornetsi i Los Angeles Clippersi (116-131). Momčad Ivice Zupca slavila je u Spectrum Centru, a hrvatski košarkaš zabio je 18 koševa, imao devet skokova i podijelio šest asistencija. 

