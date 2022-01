Izraubani, ranjeni, oslabljeni s brojnim izostancima i koronom koja diktira sastav, ali prkosna i hrabra Hrvatska pokazala je da je i dalje u rukometnom vrhu. Naši rukometaši su prije dva dana pobijedili Srbiju (23-20) i napravili veliki korak prema drugom krugu EP-a, a taj korak možemo napraviti večeras. Kauboji od 18 sati igraju protiv Ukrajine susret posljednjeg kola prvog kruga.

Luka Cindrić konačno je prebolio korona virus te odmah protiv Srbije donio nam dimenziju više. Klasu koja nam je nepresušno falila. Tin Lučin pokazao se ugodnim iznenađenjem, Ivan Martinović se raspucao i iako i dalje nije poznato na koga će sve Hrvoje Horvat računati za večerašnji susret, naša pobjeda protiv Ukrajine ne bi trebala doći u pitanje.

No, i dalje ne ovisimo sami o sebi. Našu sudbinu u svojim rukama drži Francuska. A znamo kako je završilo posljednji put kada su naši snovi ovisili o njima. 'Nesretno' su izgubili od Portugala u posljednjoj sekundi i zatvorili nam vrata Tokija.

Uz našu pobjedu protiv Ukrajine, Srbija ne smije pobijediti Francusku. Ako Srbi to uspiju, zatvorio bi se krug tri momčadi sa po četiri boda i odlučivala bi međusobna gol razlika u tom krugu. Dakle, Srbe dalje vodi pobjeda od dva ili više razlike.

Da, Francuzi nam opet mogu smjestiti. Ali, ovaj put i oni imaju što za izgubiti. Porazom bi u drugi krug otišli bez boda i tada bi za polufinale morali pobijediti sve.

Toni Gerona stabilizirao je momčad koja je bila u kaosu. Igrači su se međusobno svađali, postojali su klanovi, no sa svojim španjolskim temperamentom uspio je sve posložiti. Protiv nas nije išlo, ali Srbi i dalje imaju sve u svojim rukama.

A posebno važna vijest za njih stigla je samo nekoliko sati uoči utakmice i dala im još malo vjetra u leđa da mogu do čuda. Naime, najbolji srpski rukometaš Petar Nenadić oporavio se od ozljede butnog mišića i zaigrat će protiv Francuske.

Riječ je o jednom od najboljih europskih rukometaša, sjajnom individualcu koji može sam rješavati utakmice i to će biti veliko pojačanje za Srbiju. No, nije igrao više od mjesec dana i pitanje je u kakvom je stanju. To su već srpski problemi, a mi se i dalje nadamo da će Francuzi slaviti, prenijeti dva boda u drugi krug i nas povući sa sobom.