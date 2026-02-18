Veliko pojačanje Zagreba: Stiže im brončani reprezentativac

RK Zagreb intenzivno slaže momčad za iduću sezonu jer želi ozbiljnije konkurirati u Ligi prvaka, u kojoj posljednjih godina nije ostvarivao željene rezultate. Prvi korak već je napravio akvizicijom egipatskog reprezentativca Abdelrahmana Abdoua, a tu su i dvojica brončanih reprezentativaca Zlatko Raužan, koji je stigao iz Sesveta, te Diano Neris Ćeško, koji dolazi iz redova Izviđača iz Ljubuškog.

No tu nije kraj transferima brončanih reprezentativaca jer je Zagreb blizu potpisa s Marin Jelinićem iz Szegeda. Kako piše Germanijak, lijevo krilo trebalo bi potpisati dvogodišnji ugovor. Prilagodba na drukčiju ligu ne bi trebala dugo trajati jer je godinama igrao na vrhunskoj razini u Našicama, u Nexeu.

U hrvatskoj reprezentaciji pouzdano je odrađivao zadaće u oba smjera te sudjelovao u osvajanju svjetskog srebra i europske bronce. U paru s Davidom Mandićem već godi nam drži okosnicu reprezentacije, a baš poput suigrača mu jednako je kvalitetan na lijevom krilu kao i na poziciji dvojke u obrani.

Dolazak Jelinića uklopio bi se u novu strategiju Zagreba. Klub želi napustiti ulogu razvojne sredine i postati odredište velikim imenima europskog rukometa. U tom smjeru već je angažirao Igora Karačića i produžio ugovor s Filipom Glavašem.