SLAŽE SE KADAR

Veliko pojačanje Zagreba: Stiže im brončani reprezentativac

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marin Jelinić, u paru s Davidom Mandićem već godi nam drži okosnicu reprezentacije, a baš poput suigrača mu jednako je kvalitetan na lijevom krilu kao i na poziciji dvojke u obrani

RK Zagreb intenzivno slaže momčad za iduću sezonu jer želi ozbiljnije konkurirati u Ligi prvaka, u kojoj posljednjih godina nije ostvarivao željene rezultate. Prvi korak već je napravio akvizicijom egipatskog reprezentativca Abdelrahmana Abdoua, a tu su i dvojica brončanih reprezentativaca Zlatko Raužan, koji je stigao iz Sesveta, te Diano Neris Ćeško, koji dolazi iz redova Izviđača iz Ljubuškog.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

No tu nije kraj transferima brončanih reprezentativaca jer je Zagreb blizu potpisa s Marin Jelinićem iz Szegeda. Kako piše Germanijak, lijevo krilo trebalo bi potpisati dvogodišnji ugovor. Prilagodba na drukčiju ligu ne bi trebala dugo trajati jer je godinama igrao na vrhunskoj razini u Našicama, u Nexeu.

U hrvatskoj reprezentaciji pouzdano je odrađivao zadaće u oba smjera te sudjelovao u osvajanju svjetskog srebra i europske bronce. U paru s Davidom Mandićem već godi nam drži okosnicu reprezentacije, a baš poput suigrača mu jednako je kvalitetan na lijevom krilu kao i na poziciji dvojke u obrani.

Dolazak Jelinića uklopio bi se u novu strategiju Zagreba. Klub želi napustiti ulogu razvojne sredine i postati odredište velikim imenima europskog rukometa. U tom smjeru već je angažirao Igora Karačića i produžio ugovor s Filipom Glavašem.

