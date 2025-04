Veliko priznanje: Predsjednik HNS-a Marijan Kustić novi je član Izvršnog odbora Uefe!

Marijan Kustić od srpnja 2021. godine obnaša dužnost predsjednika HNS-a. Prošle godine izabran je na novi četverogodišnji mandat, a sada je dobio veliko priznanje za svoj rad. Naime, izabrali su ga u Izvršni odbor Uefe na kongresu u Beogradu!

Pokretanje videa... 00:44 Hrvatski navijači u Parizu | Video: Čitatelj 24sata

- Kustić je u prvom krugu izabran u najviše tijelo Uefe s 42 glasa zemalja članica Uefe (55), a njegov će mandat u Izvršnom odboru trajati četiri godine. Predsjednik HNS-a bio je među 11 kandidata za sedam pozicija za puni, četverogodišnji mandat u IO-u Uefe - piše HNS.

U Izvršni su odbor izabrani su i Frank Paauw (Nizozemska, 49 glasova), Gabriele Gravina (Italija, 48), Hans-Joachim Watzke (Njemačka, 48), Ari Lahti (Finska, 41), Aivar Pohlak (Estonija, 37) i Armen Melikbekyan (Armenija, 29) te jednoglasno Lisa Klaveness kao članica Izvršnog odbora.

Zagreb: Svečana dodjela Državnih nagrada za sport "Franjo Bučar" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kustićev izbor u Izvršni odbor Uefe, tijelo koje odlučuje o svim ključnim pitanjima europskog nogometa, sjajno je priznanje hrvatskom nogometu i HNS-u te svojevrsna kruna napora Hrvatskog nogometnog saveza u kontekstu rada u Uefinim tijelima i odnosa s drugim savezima.

- Stojimo danas ovdje zajedno ne zato što smo isti nego zato što dijelimo istu strast prema nogometu. Nismo samo ljubitelji sjajne igre već smo ovdje kao osobe koje su odgovorne za budućnost nogometa koji je ogledalo društva. Iza nas je briljantan EURO 2024 koji je bio festival zajedništva, natjecanja, uključivosti i slavlja. Politika možda gradi zidove, ali nogomet gradi mostove. Gdje god se danas okrenemo, vidimo podjele. Kada to svakodnevno čujemo, lako je tomu povjerovati. No, ta podjela je iluzija, taktika kojom se koriste oni koji nas žele podijeliti, za političke ili financijske dobrobiti. No, takvima odgovaramo jednim složnim glasom. Europski nogomet mora ostati model zajedništva, i tako će ostati. Poštujemo, gradimo, potičemo, spajamo, to je naša misija kojoj smo posvećeni. Želim zahvaliti svim nacionalnim savezima jer ste vi kralježnica europskog nogometa - rekao je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin.

Hrvatski nogometni savez su, uz predsjednika Kustića, na Kongresu Uefe službeno predstavljali glavni tajnik Tomislav Svetina i voditelj međunarodnog odjela Josip Tomaško. Podršku predsjedniku Kustiću na Kongresu je dala i brojna delegacija HNS-a u kojoj su bili dopredsjednik Nenad Horvatić, voditelj odjela natjecanja Neven Šprajcer, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, operativni asistent u uredu predsjednika Blago Jakovljević, glasnogovornik Tomislav Pacak i službeni fotograf Drago Sopta, kao i voditeljica licenciranja u HNS-u, Ivančica Sudac, u funkciji prve dopredsjednice Uefine Komisije za licenciranje klubova.